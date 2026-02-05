Spot Bitcoin ETF'lerden ikinci gün üst üste çıkış - Son Dakika
Kripto Para

Spot Bitcoin ETF'lerden ikinci gün üst üste çıkış

05.02.2026 17:27
ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinden Çarşamba günü 545 milyon dolarlık fon çıkışı yaşandı. İki gün üst üste devam eden satış baskısı, küresel piyasalardaki risk iştahının azalmasıyla örtüştü.

SoSoValue verilerine göre spot Bitcoin ETF'lerinden Çarşamba günü toplam 544,94 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti. Bu, fonların art arda ikinci gün para kaybetmesi anlamına geliyor. BlackRock'ın IBIT fonu 373,44 milyon dolarlık çıkışla günün en çok kan kaybeden ürünü olurken, Fidelity'nin FBTC'si 86,44 milyon dolar, Grayscale'in GBTC'si ise 41,77 milyon dolar kaybetti. Ark & 21Shares, VanEck ve Franklin Templeton tarafından yönetilen fonlar da çıkış kaydetti.

SATIŞ BASKISI BİTCOİN'İ 70.000 DOLARIN ALTINA ÇEKTİ

Satış dalgası, Bitcoin'in değer kaybetmeye devam ettiği bir dönemde geldi. Lider kripto para 70.000 doların altına gerileyerek Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Küresel finansal piyasalarda artan risk kaçınımı, dijital varlıklar üzerindeki baskıyı artırdı.

İki günlük toplam fon çıkışı 816,96 milyon dolara ulaştı. Bu çıkışlar, Pazartesi günü kaydedilen 562 milyon dolarlık girişin hemen ardından yaşandı. Pazartesi günkü giriş, Ocak ortasından bu yana en yüksek günlük giriş olarak kayıtlara geçmişti. Yılın rekor günlük girişi ise 14 Ocak'ta kaydedilen 843,62 milyon dolar olarak duruyor.

Son çıkışlara rağmen, spot Bitcoin ETF'lerin yapısal ağırlığı önemini koruyor. İki yıl önce piyasaya sürülmelerinden bu yana ABD'deki spot Bitcoin ETF'ler toplam 54,75 milyar dolarlık net giriş topladı. Bu fonların toplam net varlıkları, Bitcoin'in piyasa değerinin yüzde 6,36'sını temsil ediyor.

ÇIKIŞ BASKISI DİĞER FONLARA DA SIÇRADI

Çarşamba günkü fon çıkışları Bitcoin ile sınırlı kalmadı. ABD'deki spot Ethereum ETF'lerden 79,48 milyon dolarlık net çıkış yaşandı. BlackRock'ın iShares Ethereum Trust'ından 58,95 milyon dolar, Fidelity'nin Ethereum Fund'ından (FETH) ise 20,53 milyon dolar çıktı. Diğer spot Ethereum ETF'lerde akış kaydedilmedi.

Öte yandan ABD'deki spot XRP ETF'ler 4,83 milyon dolarlık net giriş çekti. SoSoValue verilerine göre Franklin Templeton'ın XRP Fund'ı (XRPZ), bu girişin yarısından fazlasını tek başına aldı. Spot Solana ETF'ler ise gün içinde 6 milyon doları aşan net çıkış kaydetti.

17:26
