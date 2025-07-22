Spot Bitcoin ETF'lerinde 12 günlük giriş serisi sona erdi

Spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF) uzun süren hızlı yükseliş döneminden sonra ilk kez net çıkış yaşadı. Piyasada oluşan son verilere göre ETF'lerden bir günde toplam 131,35 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti. Uzmanlar bu durumu yatırımcıların zirve fiyatlardan kârlarını realize etmesine bağlıyor.

Bitcoin ETF'lerinde En Büyük Çıkış ARK Invest ve Grayscale'de Görüldü

Spot Bitcoin ETF piyasasında yaklaşık iki hafta devam eden güçlü fon girişleri, pazartesi günü yaşanan çıkışlarla sona erdi. Piyasa verilerine göre 12 günlük süreçte toplam 6,6 milyar dolarlık net giriş sağlanırken, pazartesi günü 131,35 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti. En büyük kayıp, Cathie Wood'un yönetimindeki ARK Invest'in ARKB fonundan 77,46 milyon dolar çıkışla meydana geldi.

Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) ise aynı gün 36,75 milyon dolar kaybetti. Fidelity'nin FBTC fonu da yatırımcıların satışları nedeniyle 12,75 milyon dolarlık çıkış yaşadı. Diğer fonlar arasında Bitwise'ın BITB'sinden 1,91 milyon dolar ve VanEck'in HODL fonundan 2,48 milyon dolar çıkış gerçekleşti. BlackRock'ın IBIT fonunda ise herhangi bir giriş ya da çıkış olmadı.

ETF'lerde toplam net varlıklar halen güçlü bir seviyede bulunuyor. Son veriler, toplam net varlıkların 151,6 milyar dolara ulaştığını ve bunun Bitcoin'in toplam piyasa değerinin yüzde 6,52'sine karşılık geldiğini ortaya koyuyor.

Kronos Research Baş Yatırım Sorumlusu Vincent Liu, çıkışların panik satışı olmadığını, yatırımcıların zirve seviyelerde kârlarını realize ettiğini belirtti. Liu, "Son yaşanan çıkışlar piyasalarda panik değil, rutin bir yeniden dengelenme hareketidir." ifadelerini kullandı. Uzmanlara göre bu çıkışlar, temmuz ayında yaşanan tarihi girişlerden sonra beklenen doğal düzeltmeler olarak yorumlanıyor.