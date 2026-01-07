Spot Bitcoin ETF'lerinde rüzgar tersine döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Spot Bitcoin ETF'lerinde rüzgar tersine döndü

Spot Bitcoin ETF\'lerinde rüzgar tersine döndü
07.01.2026 19:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri, 2026'nın ilk iki gününde 1,16 milyar doların üzerinde giriş kaydettikten sonra Salı günü 243 milyon dolarlık net çıkışla yılın ilk negatif akış gününü yaşadı.

SoSoValue verilerine göre Salı günkü çıkışlara Fidelity'nin FBTC fonu 312,24 milyon dolarla öncülük etti. Grayscale'in GBTC fonundan 83,07 milyon dolar, Bitcoin Mini Trust ürününden ise 32,73 milyon dolar çıkış gerçekleşti. Ark & 21Shares ve VanEck fonları da gün içinde net çıkış bildirdi.

BLACKROCK AKINTIYA KARŞI KÜREK ÇEKTİ

Günün tek pozitif performansını gösteren BlackRock'ın IBIT fonu, 228,66 milyon dolarlık girişle çıkışların önemli bir bölümünü dengeledi. IBIT, 2026'nın ilk üç işlem gününde toplam 888 milyon dolarlık net giriş çekmeyi başardı.

Kronos Research Yatırım Direktörü Vincent Liu, çıkışların risk iştahındaki azalmadan ziyade portföy dengelemesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Liu, "Kurumlar pozisyonlarını yeniden ayarlıyor, pozisyonlardan tamamen çıkmıyor. Tek günlük ETF çıkışı, özellikle 2025 başındaki güçlü girişlerin ardından süregelen kurumsal tahsis trendini gölgeleyemez." dedi.

Liu ayrıca Bitcoin fiyatının büyük çıkışlara rağmen sabit kalmasının, piyasanın konsolidasyon aşamasında olduğuna işaret ettiğini vurguladı. Piyasa verilerine göre Bitcoin, haberin yazıldığı sırada son 24 saatte yüzde 1,18 düşüşle 91.521 dolardan işlem görüyordu.

LVRG Research Direktörü Nick Ruck da benzer görüşler paylaşarak çıkışların normal kar realizasyonu ve portföy dengelemesini yansıtan mütevazı bir geri çekilme olduğunu belirtti.

ALTCOİN ETF'LERİNE İLGİ ARTIYOR

Spot Ethereum (ETH) ETF'leri, Grayscale ve Fidelity fonlarından çıkış yaşanmasına karşın Salı günü 114,7 milyon dolarlık net giriş kaydetti. XRP ve Solana (SOL) ETF'leri de sırasıyla 19 milyon ve 9 milyon dolarlık girişler gördü.

BTSE'nin Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdürü Jeff Mei, "Yatırımcıların SOL ve XRP'ye yönelmesi mantıklı. Her iki varlık da önceki tüm zamanların en yüksek seviyelerine kıyasla BTC'den daha fazla yükseliş potansiyeli sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kronos Research'ten Liu ise SOL ve XRP ETF'lerine giren miktarların görece düşük olduğunu belirterek bu hareketlerin yapısal bir sermaye rotasyonundan ziyade erken pozisyonlandırma ayarlamaları olduğunu vurguladı.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Spot Bitcoin ETF'lerinde rüzgar tersine döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk yatırımcı böyle mağdur oldu İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem Türk yatırımcı böyle mağdur oldu! İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem
Vali Köşger: Adana’da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994’ten 7 bin 988’e geriledi Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi
Traktörünün plakası başına bela oldu Ceza üstüne ceza yağıyor Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor
Maduro’nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez “ajan“ iddialarına ateş püskürdü Maduro'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez "ajan" iddialarına ateş püskürdü
İrfan Can Eğribayat’ın yeni takımı belli oldu İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı

23:18
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
23:07
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
22:20
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
21:41
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi’yi İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi İstanbul'a getiriyor
21:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
19:14
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 00:56:33. #7.11#
SON DAKİKA: Spot Bitcoin ETF'lerinde rüzgar tersine döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.