Spot Bitcoin ETF'lerinde yeni dönem - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Spot Bitcoin ETF'lerinde yeni dönem

Spot Bitcoin ETF\'lerinde yeni dönem

ABD merkezli spot Bitcoin ETF'lerine opsiyon ticareti yapılabilmesi için gerekli düzenlemelerin tamamlanmasıyla, yatırımcılara yeni kapılar açılıyor. ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) son açıklaması, piyasalar için büyük bir adım anlamına geliyor.

18.11.2024 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz günlerde yapılan resmi açıklamalarla, spot Bitcoin ETF'leri üzerinde opsiyon ticaretinin önünü açan düzenlemeler tamamlandı. Bu gelişme hem perakende hem de kurumsal yatırımcıların ilgisini çekiyor ve kripto para piyasalarında yeni bir dönemi başlatıyor.

CFTC ve SEC'den Kritik Onay

Spot Bitcoin ETF'lerinde opsiyon ticaretinin onaylanması, yatırımcılara hem spekülasyon hem de risk yönetimi araçları sunarak, kripto para piyasalarında büyük bir yenilik getiriyor. CFTC'nin bu yönde verdiği karar, özellikle SEC gibi diğer düzenleyici kurumların da desteklediği bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Bu yeni dönem, Options Clearing Corporation (OCC) tarafından yerine getirilecek olan opsiyon işlemleri ile ilgili. Yatırımcılar, Bitcoin ETF'leri üzerinde opsiyonlar aracılığıyla daha dinamik ticaret stratejileri geliştirme imkânı kazanacak.

BlackRock gibi büyük fon yöneticilerinin de bu alana girmesiyle, spot Bitcoin ETF'leri ve ilgili opsiyon piyasası daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşabilir. Bu durum, genel olarak kripto para piyasalarının olgunlaşmasına ve daha kurumsal bir yapıya kavuşmasına yardımcı olacak.

Özellikle büyük perakende yatırımcıları çekmesi beklenen bu gelişme, piyasadaki likiditeyi artırabilir ve volatilitenin azalmasına katkıda bulunabilir. Uzmanlar, opsiyon piyasasının genişlemesiyle birlikte, Bitcoin'in fiyat istikrarına olumlu yansımalarının olabileceğini belirtiyor.

Yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri, bu yeni dönemi dikkatle izlerken, ETF'lerin ve opsiyonların kripto para dünyasındaki etkileri uzun vadede daha net bir şekilde anlaşılacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Wall Street, Blackrock, Ethereum, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Spot Bitcoin ETF'lerinde yeni dönem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:06 Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı
10:24 Narin Güran cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven Narin Güran cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven
10:07 Eskişehir’de yolcu otobüsü devrildi Ölü ve yaralılar var Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
08:38 Görevi devretmeye hazırlanan Biden’ın son hamlesi Putin’i küplere bindirecek Görevi devretmeye hazırlanan Biden'ın son hamlesi Putin'i küplere bindirecek
08:17 Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis
19:23 Türkiye’nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
18:50 CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı
18:45 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş
17:45 İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP’ye geçebilir İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP'ye geçebilir
17:29 Adıyaman’da feci kaza üç can aldı Adıyaman'da feci kaza üç can aldı
17:25 Sürücü kursu ücretlerine dev zam Sürücü kursu ücretlerine dev zam
17:11 AK Partili Varank’tan ihracı istenen teğmenler için ’’FETÖ’’ benzetmesi AK Partili Varank'tan ihracı istenen teğmenler için ''FETÖ'' benzetmesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 11:17:30. #1.13#
SON DAKİKA: Spot Bitcoin ETF'lerinde yeni dönem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.