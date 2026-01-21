Spot Bitcoin ETF'lerinden 395 milyon dolarlık çıkış - Son Dakika
Spot Bitcoin ETF'lerinden 395 milyon dolarlık çıkış

21.01.2026 10:54
ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri Cuma günü 395 milyon dolara yakın net çıkış kaydetti. Hafta sonu jeopolitik gelişmelerin tetiklediği satış baskısıyla kripto piyasası gerilemeye devam ediyor.

SoSoValue verilerine göre spot Bitcoin ETF'leri Cuma günü toplam 394,68 milyon dolar net çıkış gördü. Çıkışlara Fidelity'nin FBTC fonu 205,22 milyon dolarla öncülük etti. Grayscale'in GBTC'si, Bitwise'ın BITB'si ve Ark & 21Shares'in ARKB'si de kayda değer çıkışlar bildirdi. BlackRock'ın IBIT fonu ise bu tabloya karşın 15 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

DÖRT GÜNLÜK GİRİŞ SERİSİ SONA ERDİ

Cuma günkü çıkışlar, dört gün üst üste süren ve toplam 1,8 milyar doların üzerinde giriş görülen seriyi sonlandırdı. Geçen haftaki yoğun fonlamalar, Bitcoin'in 95.800 dolar seviyelerine kadar tırmandığı bir piyasa rallisiyle eş zamanlı gerçekleşmişti.

Çıkışların ardından hafta sonu gelen ticaret savaşı haberleri piyasada sert satışlara neden oldu. Cumartesi günü Başkan Donald Trump, Danimarka Grönland'ı satmayı kabul etmezse sekiz NATO müttefikine yönelik tarifeleri artıracağı tehdidinde bulundu. AB yetkilileri buna karşılık misilleme önlemleri hazırladıklarını açıkladı. Bu önlemler arasında Amerikan hizmetlerinin Avrupa'da kısıtlanması, ABD şirketlerine yeni vergiler ve AB'de yatırım sınırlamaları gibi seçenekler değerlendiriliyor.

ANALİSTLER BELİRSİZLİĞE DİKKAT ÇEKİYOR

BTC Markets Kripto Analisti Rachael Lucas, ticaret savaşı haberlerinin piyasaların kaldıramayacağı bir jeopolitik belirsizlik eklediğini belirtti. Lucas, piyasa güveninin zaten zayıflamış olduğuna dikkat çekerek ABD kripto piyasa yapısı tasarısının beklenen oylamasının geçen hafta ertelenmesinin bu durumu tetiklediğini ifade etti. Makro baskının sürmesi halinde Bitcoin'in 67.000-74.000 dolar aralığına gerileyebileceği uyarısında bulundu.

Diğer kripto ETF'leri Cuma günü karışık bir tablo çizdi. Ethereum ETF'leri 4,6 milyon dolar net giriş kaydederken, spot XRP fonları 1,1 milyon dolarlık giriş gördü. Solana ETF'leri ise 3 Aralık'tan bu yana ilk günlük çıkışını yaşayarak 2,2 milyon dolar net çıkış bildirdi.

Presto Research Araştırma Görevlisi Min Jung, ticaret politikasına ilişkin somut detayların henüz ortaya çıkmadığını ve kesin sonuçlar çıkarmak için erken olduğunu belirtti. Jung, yakın vadede bu belirsizliğin kripto piyasalarını volatil tutacağını öngördü.

Kripto Para, Son Dakika

