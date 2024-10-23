Spot Bitcoin ETF piyasasında yükseliş dönemi sona erdi

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Spot Bitcoin ETF piyasası önemli bir dönüm noktasından geçiyor. BlackRock IBIT ve Fidelity FBTC'nin pozitif akışlarına rağmen Ark ve 21Shares'in ARKB fonundan gelen büyük çıkış, toplam piyasayı negatif bölgeye taşıdı. Bu gelişme, son yedi günde kaydedilen 2,67 milyar dolarlık rekor girişin ardından geldi.

Spot ETF Piyasasında Beklenmedik Yön Değişimi

SoSoValue verileri, 12 spot Bitcoin ETF'sinin toplam performansında keskin bir değişime işaret ediyor. ARKB'den yaşanan 134,74 milyon dolarlık çıkış, piyasanın genel görünümünü etkiledi.

Net varlık bakımından lider konumda bulunan BlackRock'ın IBIT fonu 42,98 milyon dolar elde etti. Fidelity'nin FBTC'si 8,85 milyon dolar, VanEck'in HODL'u ise 3,82 milyon dolar giriş kaydetti. Grayscale'in GBTC dahil diğer sekiz fon sıfır akış bildirdi.

Spot Ethereum ETF'leri cephesinde durum farklı gelişti. BlackRock'ın ETHA fonu 11,94 milyon dolar net giriş sağladı. Diğer sekiz Ethereum fonu herhangi bir akış kaydetmedi. Spot Ethereum ETF'lerinin toplam işlem hacmi 163,18 milyon dolardan 118,4 milyon dolara geriledi.