Spot ETF fonları Bitcoin değerine güç katıyor - Son Dakika
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Kripto Para

Spot ETF fonları Bitcoin değerine güç katıyor

Spot ETF fonları Bitcoin değerine güç katıyor

Bitcoin, 100.000 dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Analistler, bu yükselişin kurumsal yatırımcıların artan talebiyle desteklendiğini belirtiyor. Nisan ayında kaydedilen rekor ETF para girişleri ve 22 Nisan'da gerçekleşen 933 milyon dolarlık tek günlük işlem hacmi, kurumsal ilginin gücünü gösteriyor.

17.05.2025 10:50
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Kripto para piyasasının lider varlığı Bitcoin, Nisan ayı başında yaşanan düşüşün ardından etkileyici bir toparlanma gösterdi. 9 Nisan'da 75.000 dolara kadar gerileyen fiyatlar, kurumsal yatırımcıların artan ilgisiyle hızla yükselişe geçti. Glassnode verileri 93-95 bin dolar aralığında oluşan güçlü destek seviyesinin, olası düşüşlerde tampon görevi görebileceğini işaret ediyor.

Kurumsal Sermaye Akışı Bitcoin Fiyatını Yukarı Taşıyor

Analist şirketi Glassnode'un yayımladığı haftalık raporda vurgulandığı üzere, kurumsal fon akışları ve "düşüşten-satın-al" stratejisi, kısa vadeli yatırımcıların çoğunun Nisan ayındaki düşük seviyelerin ardından gerçekleşmemiş kazançlara geçmesiyle Bitcoin'in 104.000 dolara yükselişini tetikledi.

9 Nisan'daki 75.000 dolara düşüşün ardından, aşamalı birikim dönemleri ortaya çıkarken spot BTC borsada işlem gören fon akışları hızla yükseldi. Wall Street Bitcoin hesaplarına haftalık ortalama net para girişleri, 25 Nisan'da sona eren hafta için günde 389 milyon dolara ulaştı.

Rapora göre, kurumsal sermaye akışları, Coinbase'deki artan alım baskısı ve Binance'teki düşük satış emirleriyle aynı zamana denk geldi. Spot Kümülatif Hacim Deltası göstergesine göre, Coinbase yatırımcıları geçen ay bir ara günlük BTC alımlarına 54 milyon dolara kadar harcadı.

Son 155 gün içinde piyasaya giren alıcılar olan kısa vadeli yatırımcılar, 93.000 ile 95.000 dolar arasında önemli miktarda BTC satın aldı. Bu nedenle, 104.000 dolara yükseliş, Kâr/Zarar Oranındaki KVS Arzını 9,0'a yükseltti; bu, kısa vadeli yatırımcıların arzının yüzde 90'ının kârda olduğu anlamına geliyor.

BRN'nin baş araştırma analisti Valentin Fournier, teknik göstergelerin hafta sonu öncesinde "hafif bir satış sinyali" gösterdiğini söyledi. Fournier "Piyasa aşırı alım gösteriyor ancak güçlü geri dönüş sinyalleri olmaksızın. Kurumsal faaliyet tipik olarak hafta sonlarında düştüğü için, aşağı yönlü bir kayma riski artıyor." dedi.

Glassnode, 93.000 ve 95.000 dolar aralığının büyük fiyat düşüşlerine karşı bir tampon görevi görebileceğini belirtti. Glassnode analistleri "Bu bölgenin, kısa vadeli piyasa geri çekilmesi durumunda güçlü bir destek seviyesi olarak hareket etmesi muhtemel." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Kripto Para Spot ETF fonları Bitcoin değerine güç katıyor - Son Dakika

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