Spot Solana ETF için dev şirketlerden ortak hamle - Son Dakika
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Kripto Para

Spot Solana ETF için dev şirketlerden ortak hamle

Spot Solana ETF için dev şirketlerden ortak hamle

Kripto para piyasasında yeni bir dönemin kapıları açılıyor. Borsa Cboe BZX'in dört farklı spot Solana ETF başvurusu yapması, kurumsal yatırımcıların kripto varlıklara erişimini kolaylaştıracak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. VanEck, 21Shares, Bitwise Asset Management ve Canary Capital'in başvurularıyla SEC onay sürecine giren ETF'ler, piyasada heyecan yarattı.

25.11.2024 10:56
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Başkan seçilen Donald Trump yönetiminin kripto dostu yaklaşımı ve SEC Başkanı Gary Gensler'in Ocak 2025'te görevden ayrılacak olması, ETF onayları için iyimser bir ortam oluşturuyor. Spot Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) ETF'lerinin başarısının ardından, kurumsal yatırımcıların Solana (SOL) ekosistemine olan talebi artıyor.

Dört Büyük Varlık Yönetim Şirketinden Solana ETF Atağı

VanEck'in dijital varlık araştırma başkanı Matthew Sigel, gelecek yılın sonuna kadar bir Solana ETF'inin işlem göreceğine dair olasılığın yüksek olduğunu belirtti. Kripto para piyasalarındaki bu gelişme, kurumsal sermayenin sektöre girişini hızlandırabilir.

Solana'nın son bir ayda yüzde 50'den fazla, yılbaşından bu yana ise yüzde 147 değer kazanması, ETF başvurularına olan ilgiyi artırdı. Token, 259,96 dolarlık önceki rekorunu aşarak yeni bir zirve belirledi.

Spot Bitcoin ETF'lerinin ocak ayında piyasaya sürülmesinden bu yana 30 milyar doların üzerinde toplam net girişe ulaşması, kripto ETF'lerine olan talebin güçlü olduğunu gösteriyor. Bu başarı, Solana ETF'leri için de umut verici bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

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Son Dakika Kripto Para Spot Solana ETF için dev şirketlerden ortak hamle - Son Dakika

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