Stablecoin arzı 300 milyar doları aştı ancak büyüme Tether'in lehine - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Stablecoin arzı 300 milyar doları aştı ancak büyüme Tether'in lehine

Stablecoin arzı 300 milyar doları aştı ancak büyüme Tether\'in lehine
20.05.2026 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Toplam stablecoin arzı 300 milyar dolar eşiğini aştı. Tether'in USDT'si son bir ayda 5 milyar doların üzerinde büyürken USDC, USDe ve PYUSD arzı aynı dönemde toplam yaklaşık 4,2 milyar dolar azaldı.

Net kategori büyümesi yaklaşık 900 milyon dolar oldu. Toplam arzın yüzde 0,3'üne denk gelen bu rakam fiili bir durgunluğa işaret ediyor. Sisteme giren her marjinal stablecoin doları itfa edilen bir USDC, USDe veya PYUSD dolarının yerini alan bir USDT doları olarak ortaya çıkıyor.

USDE'NİN ÇÖKÜŞÜ YAPISAL BİR SORUNU YANSITIYOR

USDe'nin düşüşü yapısal bir hikaye taşıyor. Son bir ayda yüzde 28 ve yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 34 gerileyen sentetik dolar Ekim 2025'ten bu yana sürekli çıkışlar yaşıyor. USDe'nin getirisi pozitif süresiz vadeli işlem fonlamasına bağlı ve bu mekanizma 10 Ekim'deki kaldıraç azaltma olayının ardından kripto süresiz vadeli fonlama oranlarının sıkışmasıyla zayıfladı.

Sentetik doların getirisi aşırı teminatlı alternatiflerle rekabet edemiyor. Sky'ın USDS'i yılbaşından bu yana yüzde 48,9 ve World Liberty Financial'ın USD1'i yüzde 33,7 büyüyerek rotasyonun büyük bölümünü absorbe etti. PYUSD'nin arzı da son bir ayda yüzde 13 düşerken kurumsal dağıtım tezi arz büyümesini sürükleyemedi.

BANKA DESTEKLİ YENİ İHRAÇÇILAR BEKLENENİN ALTINDA KALDI

Toplam stablecoin arzı yalnızca USDT büyürken durgunlaştığı bir ortamda banka destekli ve GENIUS Yasası uyumlu yeni stablecoin ihraççıları beklenenden zor bir başlangıç yaptı.

Bu yeni ihraççıların USDT'nin pazar payını doğrudan ele geçirmesi için daha yüksek getiri, daha iyi dağıtım kanalları veya USDT'nin karşılayamayacağı düzenleyici avantajlar sunması gerekiyor. Ancak mevcut ikinci kademe stablecoinlerin hiçbiri henüz bu yetenekleri gösteremedi.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Stablecoin arzı 300 milyar doları aştı ancak büyüme Tether'in lehine - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği Yazıyı kaldırınca müdahale geldi 19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği! Yazıyı kaldırınca müdahale geldi
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu İfade verdi Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi
6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca... 6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...
Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu
Hakan Safi büyük oynuyor Ünlü hocayla görüştü, Fenerbahçe’ye getirecek Hakan Safi büyük oynuyor! Ünlü hocayla görüştü, Fenerbahçe'ye getirecek
İsrail, Sumud Filosu’na yine saldırdı İşte o anlar İsrail, Sumud Filosu'na yine saldırdı! İşte o anlar
Yıldız futbolcuya şok Maçın ortasında kalçası açıldı Yıldız futbolcuya şok! Maçın ortasında kalçası açıldı
Okan Buruk Icardi’yi sildi: Gönderin gitsin Okan Buruk Icardi'yi sildi: Gönderin gitsin
Reha Muhtar’ın son halini gören inanamıyor Reha Muhtar'ın son halini gören inanamıyor
Gülistan Doku soruşturmasında Tuncay Sonel’in kullandığı 3 makam aracı incelemeye alındı Gülistan Doku soruşturmasında Tuncay Sonel'in kullandığı 3 makam aracı incelemeye alındı
Şam’da kanlı saldırı Savunma Bakanlığı hedef alındı Şam'da kanlı saldırı! Savunma Bakanlığı hedef alındı

11:07
MSB NATO’ya sundu Türkiye’den kritik askeri yakıt hamlesi
MSB NATO'ya sundu! Türkiye'den kritik askeri yakıt hamlesi
10:57
Aziz Yıldırım çıldırdı İki yıldız golcü birden getiriyor
Aziz Yıldırım çıldırdı! İki yıldız golcü birden getiriyor
10:46
Şener Üşümezsoy, Malatya depremini 2 hafta önce bilmiş Dikkat çeken uyarı
Şener Üşümezsoy, Malatya depremini 2 hafta önce bilmiş! Dikkat çeken uyarı
10:15
Malatya’da eğitime 1 gün ara verildi
Malatya'da eğitime 1 gün ara verildi
10:11
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü Tepkiler büyüyünce özür diledi
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü! Tepkiler büyüyünce özür diledi
10:03
Fenerbahçe’ye süper kaleci Ederson’u tarihe gömecek
Fenerbahçe'ye süper kaleci! Ederson'u tarihe gömecek
09:58
Takımın başına geçecek mi Arda Turan’dan Beşiktaş’a cevap
Takımın başına geçecek mi? Arda Turan'dan Beşiktaş'a cevap
09:32
Malatya’daki deprem anı kamerada Herkes kendini sokağa attı
Malatya'daki deprem anı kamerada! Herkes kendini sokağa attı
09:08
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
09:06
Okan Buruk, Fenerbahçe’nin eski yıldızını aradı Galatasaray’a gel
Okan Buruk, Fenerbahçe'nin eski yıldızını aradı! Galatasaray'a gel
09:03
Şi’den Trump’a üstü kapalı gönderme Putin’i kırmızı halıyla karşıladı
Şi'den Trump'a üstü kapalı gönderme! Putin'i kırmızı halıyla karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 11:44:35. #7.12#
SON DAKİKA: Stablecoin arzı 300 milyar doları aştı ancak büyüme Tether'in lehine - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.