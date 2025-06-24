Stablecoin devi Circle borsada yatırımcısının yüzünü güldürüyor

USDC stablecoininin ihraççısı Circle, borsadaki ilk ayında gösterdiği yüzde 750'lik performansla finans dünyasını şaşırttı. Pazartesi günü 299 dolar seviyesine kadar yükselen hisseler, şirketin piyasa değerini 60 milyar dolara taşıyarak kripto sektörünün devleri arasına girdi.

Circle'ın Piyasa Değeri USDC Arzına Yaklaştı

Stablecoin ihraççısı Circle (CRCL) şirketinin hisseleri, halka arz edildikten sonra gösterdiği dikkat çekici performansı devam ettirerek pazartesi günü yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Bu son yükselişle birlikte şirketin piyasa değeri, kendi çıkardığı USDC stablecoininin toplam arz değerine oldukça yaklaştı ve kripto para sektörünün devleriyle rekabet edecek bir konuma geldi.

Pazartesi günü seans içinde yüzde 22'lik bir artışla hisse başına yaklaşık 299 dolar seviyesini gören Circle, gün sonunda kazanımlarının bir kısmını geri verse de yüzde 9'luk bir artışla 263 dolar civarında kapandı. Bu ayın başlarında 31 dolar fiyatla halka arz edilen hisseler, o zamandan bu yana yüzde 750'nin üzerinde bir değer artışı kaydetti.

Bu performansla Circle'ın piyasa değeri gün içinde 60 milyar dolar seviyesine kadar çıkarak, 61,3 milyar dolarlık USDC arzıyla neredeyse eşitlendi. Bu durum, şirketi yaklaşık 78 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan önde gelen kripto para borsası Coinbase ile aynı lige taşıdı. Şirketin bu hızlı yükselişi, yatırımcıların büyüyen stablecoin pazarına olan yoğun ilgisini de gözler önüne seriyor.

Piyasalardaki bu olumlu havanın arkasındaki nedenlerden biri olarak ABD Senatosunun geçen hafta GENIUS Yasası'nı onaylaması gösteriliyor. Bu yasal düzenlemenin, bazı uzmanların gelecekte trilyonlarca dolarlık bir hacme ulaşacağını öngördüğü dijital varlık sınıfı için önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor. USDC, dolara endeksli en büyük ikinci varlık olmasının yanı sıra, borsalarda ve merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamalarında yaygın olarak kullanılıyor.

Ancak bazı piyasa uzmanları, bu hızlı yükselişin şirketin temel finansal göstergelerinin ötesine geçmiş olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Yapılan analizlere göre Circle, gelirlerinin 32 katı ve brüt kârının 80 katı gibi finans ve teknoloji sektöründeki rakipleri arasında nadir görülen yüksek değerleme çarpanlarıyla işlem görüyor. Bu durum, şirketin Robinhood (68 milyar dolar) ve Block (38 milyar dolar) gibi yerleşik finans teknolojisi devleriyle aynı kategoride değerlendirilmesine neden olurken mevcut değerleme modelinde daha fazla yükseliş potansiyelinin sınırlı olabileceği yorumlarına yol açıyor.