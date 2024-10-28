Stablecoin devi Circle halka arz planlarını açıkladı

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Circle'ın CEO'su Jeremy Allaire, şirketin finansal olarak güçlü durumda olduğunu ve ek finansman gereksinimi olmadan halka arz planlarını sürdürdüklerini belirtti. USDC'nin arkasındaki firma, düzenleyici incelemeler ve kripto piyasa dalgalanmalarına rağmen halka arz sürecine devam ediyor. SEC'in kararları, şirketin geleceği üzerinde belirleyici olacak.

Circle SEC İncelemeleriyle Halka Arz Yolunda İlerliyor

Circle'ın Üst Yöneticisi Jeremy Allaire, şirketin mali yapısının güçlü olduğunu ve ek finansman arayışına girmeden halka arz sürecini sürdürdüğünü Bloomberg'e açıkladı. USDC stablecoininin ihraççısı olan Circle, yılın ilk aylarında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) ikinci kez halka arz başvurusunda bulunmuştu. Şirketin ilk girişimi, FTX'in iflası ve kripto piyasalarındaki belirsizlik ortamı nedeniyle sonuçsuz kalmıştı.

SEC'in inceleme sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleşmesi öngörülen halka arzın kaderi, kurumun USDC'yi nasıl değerlendireceğine bağlı görünüyor. Geçtiğimiz aylarda SEC'in USDC'yi menkul kıymet olarak sınıflandırma olasılığını değerlendirdiği belirtilmişti. Böyle bir kararın alınması durumunda Circle, yeni düzenleyici yükümlülükler ve artan maliyetlerle karşı karşıya kalabilir.

Amerika Birleşik Devletleri'nde stablecoin düzenlemelerine yönelik Lummis-Gillibrand Payment Stablecoin Act ve Clarity for Payment Stablecoins Act gibi yasa teklifleri sunulmuş olsa da henüz yasalaşma aşamasına gelinmedi. Allaire, seçim sonrası dönemde yasal düzenlemeler konusunda umutlu olduğunu ve ABD'nin kripto sektörüne yönelik destekleyici bir tutum sergilemesini beklediğini ifade etti.

Bu gelişmeler yaşanırken, piyasanın önde gelen stablecoini USDT'nin yöneticisi Tether, yasadışı işlemlere aracılık ettiği iddiasıyla ABD mercilerinin soruşturmasıyla karşı karşıya. Tether'in Üst Yöneticisi Paolo Ardoino, iddiaları reddederek güvenlik güçleriyle yasadışı faaliyetlere karşı ortaklıklarını sürdürdüklerini vurguladı.

CoinGecko verilerine göre Circle'ın euro tabanlı stablecoini EURC, 91,8 milyon token arzıyla rekor seviyeye ulaşarak piyasa değerini 100 milyon dolara yaklaştırdı. Circle'ın AB Strateji ve Politika Kıdemli Yöneticisi Patrick Hansen, MiCA uyumu sonrasında EURC'nin değerinin 2,5 kat artış gösterdiğini ve euro bazlı stablecoinler arasında liderliğe yükseldiğini açıkladı. Tether'in euro destekli EURT'si ise AB'deki zorluklar nedeniyle EURC'nin gerisinde seyrediyor.