Stablecoin devi Circle merkezini taşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Stablecoin devi Circle merkezini taşıyor

Stablecoin devi Circle merkezini taşıyor

Stablecoin piyasasının lider şirketlerinden Circle, küresel merkezini New York'a taşıyarak kripto dünyası ile geleneksel finans arasındaki köprüyü güçlendiriyor. Şirket, planlanan halka arzı öncesinde 1 World Trade Center'da konumlanarak Wall Street'in kalbine yerleşiyor. Bu hamle, kripto para birimlerinin ana akım finansa entegrasyonunda yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

14.09.2024 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para dünyasının önde gelen şirketlerinden Circle, finans sektörünü derinden etkileyecek bir hamle yapıyor. USD Coin (USDC) stablecoininin arkasındaki şirket, küresel merkezini New York'a taşıyarak Wall Street'in kalbinde konumlanıyor. Bu stratejik karar, Circle'ın yaklaşan halka arzı öncesinde alınırken, kripto para birimlerinin geleneksel finans sistemiyle entegrasyonunu hızlandırma potansiyeli taşıyor. Şirketin 1 World Trade Center'da yer alacak olması, sembolik olarak da büyük önem ifade ediyor. Kripto endüstrisinin artık finans dünyasının merkezinde yer aldığını gösteriyor.

Blockchain Teknolojisi Wall Street'in Kapılarını Aralıyor

Circle'ın bu cesur kararı, kripto para sektörünün geleneksel finans sistemiyle yakınlaşması açısından kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor. Şirketin CEO'su Jeremy Allaire, X platformunda yaptığı açıklamada "Küresel merkezimizi New York'a taşıyoruz. 1 World Trade Center'ın üst katlarından birinde, Amerikan küresel ekonomik liderliğini temsil eden tarihi öneme sahip bir simgede amiral gemisi niteliğinde bir alan oluşturuyoruz" dedi.

Bu stratejik girişim, Circle'ın yaklaşan halka arzı (IPO) öncesinde hayata geçiyor. Şirket, Ocak 2024'te IPO başvurusunu gerçekleştirmişti. Bu gelişme, kripto para şirketlerinin geleneksel finans piyasalarına entegrasyonu açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

Allaire, 2024 yılının kripto dünyası için bir dönüm noktası olduğunu işaret ederek "2024, kripto dünyasında bir dönüm noktası oldu. Stablecoinler gerçek anlamda ölçek, önem ve kullanım açısından atılım yapmaya başladı. 2025 ise bunların ana akıma geçeceği yıl olacak." öngörüsünde bulundu.

Circle'ın bu hamlesi, ABD'nin kripto teknolojileri ve finansal inovasyon konusundaki liderlik pozisyonunu güçlendirme potansiyeli taşıyor. Allaire, "Bir dönüm noktasındayız ve ABD, bu teknolojinin inşasında ve desteklenmesinde belirleyici lider olmak üzere" diyerek bu konudaki görüşlerini dile getirdi.

Ancak bu gelişme, kripto para dünyasının karşı karşıya olduğu zorlukları ortadan kaldırmıyor. 2024 başkanlık seçimleri, kripto regülasyonları konusunda belirsizlik yaratıyor. Eski başkan Donald Trump, genel olarak inovasyona daha açık olduğu varsayılıyor. Bu görüşü destekleyen bir gelişme de Trump'ın 16 Eylül'de başlatacağı kripto platformu hamlesinde yatıyor.

Circle'ın New York'a taşınma kararı, stablecoin piyasasının geleceği ve kripto varlıkların geleneksel finans sistemiyle entegrasyonu açısından büyük önem taşıyor. Bu gelişme, kripto para birimlerinin yasal statüsü ve regülasyonu konusundaki tartışmaları da yeniden gündeme getiriyor.

Kripto Para, Wall Street, Blockchain, New York, Finans, Coin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Stablecoin devi Circle merkezini taşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 02:23:39. #1.13#
SON DAKİKA: Stablecoin devi Circle merkezini taşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement