Stablecoin devi Tether medya sektörüne adım atıyor - Son Dakika
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Stablecoin devi Tether medya sektörüne adım atıyor

Stablecoin devi Tether medya sektörüne adım atıyor

Dünyanın en büyük stablecoin ihraççısı Tether (USDT), video paylaşım platformu Rumble'a 775 milyon dolarlık stratejik yatırım yaptı. Yatırım haberiyle Rumble hisseleri piyasa sonrası işlemlerde yüzde 44,6 yükseldi. Bu hamle, Tether'ın artan faiz oranlarından elde ettiği yüksek gelirleri stratejik yatırımlara dönüştürme hedefinin son örneği oldu.

21.12.2024 12:35
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Teknoloji sektöründe ses getiren bu yatırım kararı, Rumble'ın büyüme planlarına yeni bir boyut kazandırdı. Şirket başkanı ve CEO'su Chris Pavlovski, yatırımın tüm hissedarlar için anında bir likidite fırsatı sunduğunu vurguladı ve kontrol hissesini elinde tutacağını açıkladı

Tether Kârlarını Yatırımlara Dönüştürüyor

Tether'ın Rumble'a yaptığı yatırım, kripto para ve ifade özgürlüğü toplulukları arasındaki bağı güçlendiriyor. Yaklaşık 67 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip platform, bu fonun 250 milyon dolarını büyüme girişimlerini desteklemek için kullanacak.

Tether CEO'su Paolo Ardiono yönetimindeki şirket, yapay zeka, Bitcoin (BTC) madenciliği ve merkezi olmayan mesajlaşma gibi yeni sektörlere yatırım yapıyor.

Rumble'ın finansal performansı incelendiğinde, üçüncü çeyrekte yüzde 39'luk yıllık artışla 25,1 milyon dolar gelir elde ettiği, buna karşın 31,5 milyon dolar net zarar açıkladığı görülüyor. Platform, muhafazakâr bir kitleye hitap ediyor ve bulut hizmetleri işi Truth Social'ı barındırıyor.

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Son Dakika Kripto Para Stablecoin devi Tether medya sektörüne adım atıyor - Son Dakika

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