Stablecoin devi Tether rekor gelir elde etti

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Kripto para piyasasının dev ismi Tether, 2024'ün üçüncü çeyreğinde 2,5 milyar dolarlık etkileyici bir kâr elde ettiğini duyurdu. Dolaşımdaki USDT miktarı rekor seviyelere ulaşarak, stablecoin sektöründe önemli bir büyüme kaydedildi. Firmanın finansal sağlamlığı ve stratejik yatırımlara odaklanma stratejisi, sektördeki lider konumunu daha da pekiştirdi.

Tether'den Stablecoin Sektörüne Güçlü Katkı

Kripto para dünyasının önde gelen stablecoin ihraççısı Tether, 2024'ün üçüncü çeyreğinde etkileyici bir finansal performans sergiledi. Şirketin son denetim raporuna göre bu dönemde elde edilen 2,5 milyar dolarlık net kâr, yılın ilk yarısındaki 5,2 milyar dolarlık kazanımla birleşerek, toplam yıllık kârı 7,7 milyar dolara ulaştırdı.

Piyasadaki USDT arzı, şirketin tarihinde görülmemiş bir seviyeye yükselerek 120 milyar tokena ulaştı. Bu rakam, Tether'in yıl içerisinde gerçekleştirdiği 27,8 milyar dolarlık büyümenin somut bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. Şirketin kaydettiği bu büyüme, sektördeki en yakın rakibinin toplam piyasa değerine denk düşüyor.

Pandemi sonrası dönemde yaşanan ekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının faiz artırımları, stablecoin piyasasına olan ilgiyi artırdı. ABD Hazine Bakanlığı'nın bu hafta yaptığı açıklamaya rağmen, uzmanlar stablecoin pazarındaki büyüme eğiliminin süreceğini öngörüyor.

Şirketin üç aylık mali raporu, güçlü rezerv yapısını gözler önüne serdi. Tether'in varlıkları arasında 105 milyar doları aşkın nakit ve nakit benzeri kıymetler bulunuyor. Bunun yanı sıra şirket, ABD Hazine tahvillerine 102,5 milyar dolarlık yatırım yapmış durumda. Tether CEO'su Paolo Ardoino, 6 milyar doları aşan rezerv tamponları ve stratejik yatırım hamleleriyle finansal istikrar konusunda öncü rol üstlendiklerini vurguladı.

Kripto para piyasasının üçüncü büyük varlığı konumundaki USDT, borsalarda önemli bir likidite kaynağı olmasının yanı sıra, gelişmekte olan ülkelerde ödeme aracı olarak da tercih ediliyor. Öte yandan yabancı basın tarafından geçen hafta yayımlanan bir haberde, şirketin yaptırımlar ve kara para aklama konularında ABD'de soruşturma geçirdiği öne sürüldü. Tether yönetimi bu iddiaları reddederken, Tether CEO'su Ardoino yaptığı açıklamada, şirketin ABD yaptırımlarına uyumlu çalıştığını ve ülke tahvillerine yatırım yapmaya devam edeceklerini belirtti.