Stablecoin devi Tether rekor gelir elde etti - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Stablecoin devi Tether rekor gelir elde etti

Stablecoin devi Tether rekor gelir elde etti

2024'ün üçüncü çeyreğinde Tether, 2,5 milyar dolar kâr elde ederek stablecoin piyasasında liderliğini sürdürdü. Dolaşımdaki USDT miktarının rekor seviyeye ulaşması ve 105 milyar doları aşkın rezervle finansal istikrarın pekiştirilmesi, bu başarının altını çiziyor. Tether'in büyüme hikayesi, kripto para dünyasında dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

01.11.2024 09:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para piyasasının dev ismi Tether, 2024'ün üçüncü çeyreğinde 2,5 milyar dolarlık etkileyici bir kâr elde ettiğini duyurdu. Dolaşımdaki USDT miktarı rekor seviyelere ulaşarak, stablecoin sektöründe önemli bir büyüme kaydedildi. Firmanın finansal sağlamlığı ve stratejik yatırımlara odaklanma stratejisi, sektördeki lider konumunu daha da pekiştirdi.

Tether'den Stablecoin Sektörüne Güçlü Katkı

Kripto para dünyasının önde gelen stablecoin ihraççısı Tether, 2024'ün üçüncü çeyreğinde etkileyici bir finansal performans sergiledi. Şirketin son denetim raporuna göre bu dönemde elde edilen 2,5 milyar dolarlık net kâr, yılın ilk yarısındaki 5,2 milyar dolarlık kazanımla birleşerek, toplam yıllık kârı 7,7 milyar dolara ulaştırdı.

Piyasadaki USDT arzı, şirketin tarihinde görülmemiş bir seviyeye yükselerek 120 milyar tokena ulaştı. Bu rakam, Tether'in yıl içerisinde gerçekleştirdiği 27,8 milyar dolarlık büyümenin somut bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. Şirketin kaydettiği bu büyüme, sektördeki en yakın rakibinin toplam piyasa değerine denk düşüyor.

Pandemi sonrası dönemde yaşanan ekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının faiz artırımları, stablecoin piyasasına olan ilgiyi artırdı. ABD Hazine Bakanlığı'nın bu hafta yaptığı açıklamaya rağmen, uzmanlar stablecoin pazarındaki büyüme eğiliminin süreceğini öngörüyor.

Şirketin üç aylık mali raporu, güçlü rezerv yapısını gözler önüne serdi. Tether'in varlıkları arasında 105 milyar doları aşkın nakit ve nakit benzeri kıymetler bulunuyor. Bunun yanı sıra şirket, ABD Hazine tahvillerine 102,5 milyar dolarlık yatırım yapmış durumda. Tether CEO'su Paolo Ardoino, 6 milyar doları aşan rezerv tamponları ve stratejik yatırım hamleleriyle finansal istikrar konusunda öncü rol üstlendiklerini vurguladı.

Kripto para piyasasının üçüncü büyük varlığı konumundaki USDT, borsalarda önemli bir likidite kaynağı olmasının yanı sıra, gelişmekte olan ülkelerde ödeme aracı olarak da tercih ediliyor. Öte yandan yabancı basın tarafından geçen hafta yayımlanan bir haberde, şirketin yaptırımlar ve kara para aklama konularında ABD'de soruşturma geçirdiği öne sürüldü. Tether yönetimi bu iddiaları reddederken, Tether CEO'su Ardoino yaptığı açıklamada, şirketin ABD yaptırımlarına uyumlu çalıştığını ve ülke tahvillerine yatırım yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Stablecoin devi Tether rekor gelir elde etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:02 İspanya’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205’e yükseldi İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükseldi
14:25 Vergi yüzsüzleri açıklandı Milyarlarca liralık vurgun Vergi yüzsüzleri açıklandı! Milyarlarca liralık vurgun
14:03 Vahşice öldürülen Narin Güran’ın kemiklerini sızlatacak görüntüler Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
13:08 Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü
23:05 Chelsea’li Enzo Fernandez’in eşinden istediği şey herkesi şaşkına çevirdi Chelsea'li Enzo Fernandez'in eşinden istediği şey herkesi şaşkına çevirdi
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
22:07 Beşiktaş, Arda Kardeşler için TFF’nin kapısına dayandı Beşiktaş, Arda Kardeşler için TFF'nin kapısına dayandı
21:55 Samsun’da estetik skandalı: Yetkisiz Afgan doktor ameliyata girdi Samsun'da estetik skandalı: Yetkisiz Afgan doktor ameliyata girdi
21:39 İspanya’dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var İspanya'dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var
21:36 Semih Şentürk, saldırıya uğradı Semih Şentürk, saldırıya uğradı
21:27 Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi
21:17 Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar
21:04 Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 15:33:02. #1.13#
SON DAKİKA: Stablecoin devi Tether rekor gelir elde etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.