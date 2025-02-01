Stablecoin devi Tether (USDT) kazancını rekor seviyeye taşıdı - Son Dakika
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Stablecoin devi Tether (USDT) kazancını rekor seviyeye taşıdı

Stablecoin devi Tether (USDT) kazancını rekor seviyeye taşıdı

Ethereum Blockchain ağındaki en büyük USD sabitli kripto para birimi USDT'nin ihraççısı Tether, 2024'ün son çeyreğinde 23 milyar dolar değerinde yeni USDT'yi piyasaya sürdü. Şirketin CEO'su Paolo Ardoino, finansal performansı değerlendirdiği açıklamasında yapay zeka platformları, telekomünikasyon ve eğitim alanlarında yeni ürünler geliştirileceğini belirtti.

01.02.2025 13:19
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Stablecoin piyasasının lider şirketi Tether, 2024 yılında net karını 13 milyar dolara çıkardı. Bağımsız muhasebe firması BDO tarafından denetlenen rapora göre şirket, dördüncü çeyrekte 6 milyar dolar kazandı. ABD Hazine bonolarına olan yatırım miktarı 113 milyar dolara ulaşırken, rezerv tamponu yüzde 36 artışla 7 milyar doları aştı.

Tether 2024 Yılında 13 Milyar Dolar Net Kar Elde Etti

Stablecoin pazarında önemli bir konuma sahip olan Tether, güçlü finansal performansını sürdürüyor. Şirketin yıl içindeki toplam USDT ihracı 45 milyar dolara ulaştı.

BDO tarafından hazırlanan dördüncü çeyrek ve yıl sonu doğrulama raporu, şirketin mali gücünü ortaya koydu. Hazine bonosu yatırımları rekor seviyeye çıkarken, rezerv tamponu da önemli artış gösterdi.

Tether CEO'su Paolo Ardoino, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaştığı mesajında şirketin teknoloji odaklı yeni projeler geliştireceğini ifade etti. USDT fiyat sayfası verilerine göre token, 55,5 milyar dolarlık işlem hacmine sahip.

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Son Dakika Kripto Para Stablecoin devi Tether (USDT) kazancını rekor seviyeye taşıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Stablecoin devi Tether (USDT) kazancını rekor seviyeye taşıdı - Son Dakika
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