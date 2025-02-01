Stablecoin devi Tether (USDT) kazancını rekor seviyeye taşıdı

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Stablecoin piyasasının lider şirketi Tether, 2024 yılında net karını 13 milyar dolara çıkardı. Bağımsız muhasebe firması BDO tarafından denetlenen rapora göre şirket, dördüncü çeyrekte 6 milyar dolar kazandı. ABD Hazine bonolarına olan yatırım miktarı 113 milyar dolara ulaşırken, rezerv tamponu yüzde 36 artışla 7 milyar doları aştı.

Tether 2024 Yılında 13 Milyar Dolar Net Kar Elde Etti

Stablecoin pazarında önemli bir konuma sahip olan Tether, güçlü finansal performansını sürdürüyor. Şirketin yıl içindeki toplam USDT ihracı 45 milyar dolara ulaştı.

BDO tarafından hazırlanan dördüncü çeyrek ve yıl sonu doğrulama raporu, şirketin mali gücünü ortaya koydu. Hazine bonosu yatırımları rekor seviyeye çıkarken, rezerv tamponu da önemli artış gösterdi.

Tether CEO'su Paolo Ardoino, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaştığı mesajında şirketin teknoloji odaklı yeni projeler geliştireceğini ifade etti. USDT fiyat sayfası verilerine göre token, 55,5 milyar dolarlık işlem hacmine sahip.