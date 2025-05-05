Stablecoin devi Tether yapay zeka alanında büyük adım attı

Yapay zeka teknolojileri sektörü giderek büyürken, kripto para dünyasının önde gelen aktörü Tether de bu alana güçlü bir giriş yapıyor. "Kişisel sonsuz zeka" vaadi amaçlayan Tether AI, şirketin önceki açıklamalarına uygun şekilde 2025'in ilk çeyreğinin sonunda piyasaya.

Tether'in Yapay Zeka Platformu Bitcoin ve USDT Ödemelerini Destekleyecek

Tether CEO'su Paolo Ardoino, X platformunda yaptığı paylaşımda Tether AI'ın yakında kullanıma sunulacağını duyurdu. Ardoino'nun açıklamasına göre platform tamamen açık kaynak kodlu bir yapıya sahip olacak ve "durdurulamaz bir eşler arası ağ" üzerinde çalışacak.

Kayda değer bir özellik olarak, Tether AI uygulama programlama arayüzü (API) anahtarları kullanmayacak ve merkezi kontrol noktalarına bağımlı olmayacak. Platform ayrıca "tamamen modüler ve birleştirilebilir" bir mimari sunacak ve "herhangi bir donanım ve cihazda" uyum sağlama yeteneğine sahip olacak.

Tether AI'ın kripto para ödeme desteği, şirketin Kasım 2024'te piyasaya sürdüğü açık kaynaklı cüzdan geliştirme kiti (WDK) aracılığıyla sağlanacak. Bu geliştirme kiti, geliştiricilerin mobil, masaüstü ve web uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyarak Bitcoin ve USDT için kendinden kontrol edilen cüzdan çözümleri sunuyor.

Kendinden emanetli cüzdan teknolojisi, kullanıcıların kripto varlıklarını tamamen kendi kontrolünde tutmasına olanak tanıyarak, işlemleri tamamlamak için üçüncü taraf çözümlerine olan zorunluluğu ortadan kaldırıyor.

Tether AI, şirketin yapay zeka alanındaki konumunu genişletme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Nisan 2024'te Tether, yapay zeka ve P2P geliştirmeye odaklanan özel bir birim olan Tether Data'yı kurarak o şirket yapısında önemli bir yeniliğe gitmişti.

Şubat ayında Ardoino, AI bölümünün AI Translate, AI Voice Assistant ve AI Bitcoin Wallet Assistant dahil olmak üzere bir dizi uygulama üzerinde çalıştığını açıklamıştı.

Ardoino, Tether AI'ın bilim kurgu yazarı Isaac Asimov'un yapay zeka vizyonunu gerçekleştirmek için "ideal teknolojik temeli" sağlamayı amaçladığını belirtti. CEO, İtalyanca yazdığı başka bir X gönderisinde "AI, gelecek on yıllarda evrenin dokusunun bir parçası haline gelecek." ifadesini kullandı.