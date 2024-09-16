Stablecoin devi Tether yeni rekorlar kırıyor - Son Dakika
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Kripto Para

Stablecoin devi Tether yeni rekorlar kırıyor

Stablecoin devi Tether yeni rekorlar kırıyor

Stablecoin sektörünün lider şirketi Tether, büyüme trendini sürdürüyor. Tether son iki yılda pazar payını yüzde 55'ten yüzde 75'e çıkararak sektördeki hakimiyetini pekiştirdi. Şirket, son 30 günde 400 milyon dolar gelir elde ederken, USDT'nin toplam arzı 118 milyar dolara ulaştı. Bu büyüme, kripto para piyasalarındaki güven artışının ve yatırımcı ilgisinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

16.09.2024 21:16
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Kripto para piyasasının önemli oyuncularından Tether, stablecoin sektöründeki liderliğini güçlendiriyor. Son iki yılda pazar payını yüzde 55'ten yüzde 75'e çıkaran şirket, bu süreçte önemli bir büyüme kaydetti. USDT'nin toplam arzı 118 milyar dolara ulaşırken, Tether son 30 günde 400 milyon dolar gelir elde etti. Bu hızlı yükseliş, kripto para ekosistemindeki güven artışının ve yatırımcı ilgisinin bir yansıması olarak görülüyor.

Kripto Dünyasında USDT Rüzgarı Esiyor

Tether'in (USDT) stablecoin piyasasındaki hakimiyeti giderek artıyor. Şirket, son iki yılda pazar payını yüzde 20 yükselterek yüzde 75'e ulaştı. Büyüme, kripto para piyasasında önemli değişimlere işaret ediyor.

USDT'nin toplam arzı 118 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, yatırımcıların stablecoinlere olan ilgisinin arttığını gösteriyor. Tether, son 30 günde 400 milyon dolar gelir elde etti. Bu performans sonuç, şirketin finansal gücünü yansıtıyor.

Kripto para borsalarındaki USDT bakiyesi, 13 Ağustos'ta 20,339 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı. Bu durum, yatırımcıların kripto varlıklara yatırım yapmak için hazırlandığının bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Tether'in büyümesi sadece finansal göstergelerde değil, insan kaynakları alanında da kendini ortaya koyuyor. Şirket, 13 Eylül'de PayPal'ın eski düzenleyici ilişkiler başkanı Jesse Spiro'yu hükümet ilişkileri başkanı olarak görevlendirdi. Ayrıca 2025 yılının ortasına kadar çalışan sayısını ikiye katlayarak 200'e çıkarmayı hedefliyor.

Bu hızlı büyüme ve pazar payındaki artış, Tether'in kripto para ekosistemindeki önemini vurguluyor. Şirketin gelecekteki stratejileri ve piyasa dinamikleri üzerindeki etkisi merakla takip ediliyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Stablecoin devi Tether yeni rekorlar kırıyor - Son Dakika

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