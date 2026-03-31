Stablecoin dolaşım hızı beklentileri aştı

Yatırım bankasının yayımladığı raporda, stablecoin dolaşım hızının (tokenların ne sıklıkla el değiştirdiğinin ölçüsü) yıllarca süren görece durağanlığın ardından son aylarda belirgin biçimde yükseldiği vurgulandı. Kendrick, dolaşım hızının sabit kalacağına dair varsayımlarıyla çelişir biçimde yükseldiğini belirterek konunun yakından izlenmesi gerektiğini ekledi.

Rakamlar değişimin boyutunu ortaya koyuyor. Son iki yılda stablecoin dolaşım hızı yaklaşık ikiye katlandı ve tokenlar artık ayda ortalama altı kez el değiştiriyor. Bu artışın başını Circle'ın USDC'si çekiyor. Söz konusu stablecoin birden fazla Blockchain ağında ivme kazanıyor.

STABLECOİN ARZI 2028'DE 2 TRİLYON DOLARA ULAŞACAK

Hız artışının arkasında yeni kullanım alanları yatıyor. Stablecoinler artık yalnızca kripto işlemlerinde ve gelişmekte olan piyasalardaki tasarruf aracı olarak değil, geleneksel finansal ödeme altyapısının yerine ve yapay zeka destekli erken aşama ödemelerde de kullanılıyor. Tether'ın USDT'sinin baskın olduğu tasarruf odaklı düşük hız segmentleri ise bu değişimin dışında kalıyor.

Banka bu "kararsız dolaşım hızı"nın, tüm stablecoin kullanımının yapısal olarak değişmesi yerine yeni ve katkı sağlayan bir talebi temsil ettiğini savunuyor. Bu çerçevede Standard Chartered, stablecoin arzının 2028'de 2 trilyon dolara ulaşacağı öngörüsünü koruyor. Bankanın hesabına göre bu büyüme, ABD Hazine bonolarına 1 trilyon dolarlık ek talep yaratacak.

Kendrick, hız ile arz arasındaki ilişkiyi şöyle özetledi: dolaşım hızı sabit kalırsa artan işlem hacmi yeni stablecoin talebi doğurur. Hız yükselirse bu ilişki geçerliliğini yitirir. Ödemeler, sermaye piyasaları ve makine destekli işlemlerde stablecoinlerin derinleşmesiyle birlikte arz kadar hızın da temel belirleyici konumuna gelip gelmeyeceği bankanın yakın takip listesine girdi.