Stablecoin hacmi 2035'e kadar 1,5 katrilyon dolara çıkabilir
Stablecoin hacmi 2035'e kadar 1,5 katrilyon dolara çıkabilir

09.04.2026 17:21
Chainalysis'e göre stablecoin hacmi 2035'e kadar organik büyümeyle 719 trilyon dolara ulaşabilir. Kuşak serveti transferi ve ödeme altyapısındaki dönüşüm devreye girerse bu rakam 1,5 katrilyon dolara çıkabilir.

Blockchain analiz şirketi Chainalysis, düzeltilmiş stablecoin hacminin yalnızca organik büyümeyle 2025'teki 28 trilyon dolardan 2035'te 719 trilyona ulaşabileceğini açıkladı. Ancak iki makro katalizörün devreye girmesi durumunda bu rakamın ikiye katlanabileceği öngörülüyor.

Şirkete göre büyümeyi hızlandırabilecek iki etken var. Bunlardan ilki, 100 trilyonun üzerindeki servetin geleneksel nesilden kriptoya daha yatkın genç nesillere aktarılmasıdır. İkincisi ise stablecoinlerin geleneksel ödeme altyapısının yerini alarak küresel ödeme sisteminin omurgasına dönüşmesi olacak. Chainalysis, "Bu iki faktörü hesaba katınca projeksiyonlar değişiyor: 2035 hacimleri, bugünkü küresel sınır ötesi ödeme tahminlerini geride bırakarak 1,5 katrilyona yaklaşabilir." ifadesini kullandı.

Z VE Y KUŞAĞI KRİPTO FAALİYETİNİ ARTIRIYOR

Tahmin uç bir senaryo niteliği taşıyor. 2023'te 865 milyar dolar, 2024'te 905 milyar dolar olarak hesaplanan küresel havale akışlarını bu rakam çok büyük bir farkla geride bırakıyor. Bankalar, gayrimenkul ve nakit dahil tüm küresel varlıkların toplam değerini yaklaşık 662 trilyon dolar olarak hesaplayan tahminlerin de üzerinde kalıyor. Yalnızca organik büyüme senaryosunda 719 trilyona ulaşmak bile önümüzdeki on yılda yüzde 133'lük bileşik yıllık büyümeyi gerektiriyor.

BTC Markets'tan kripto analist Rachael Lucas, 1,5 katrilyon doları "tavan senaryo, baz senaryo değil" olarak değerlendirdi. Büyümenin ivme kazandığını ve bu nedenin gerçekleşme ihtimalini artırdığını belirten Lucas "Stripe'ın Bridge'i satın alması, Mastercard'ın BVNK ile ortaklık kurması, bunlar operasyonel hamleler, deney değil. GENIUS Yasası ile gelen düzenleyici netlik de kurumsal katılımı daha önce mümkün olmayan ölçeklere taşıyabilir." dedi. Lucas, kuşak servetinin dönüşümü tamamlayacağını da ekledi. Z ve Y kuşaklarının zincir üzeri işlemlere gelenekten ziyade doğal bir tercih olarak yaklaştığını vurguladı.

Ocak ayında yapılan araştırma bu eğilimi sayısal olarak ortaya koyuyor. Genç Amerikalılarda Z Kuşağı'nın yüzde 40'ı ve Y Kuşağı'nın yüzde 36'sı bu yıl kripto para faaliyetlerini artırmayı planlıyor. Eski nesil yatırımcılar arasında bu oran yüzde 11 civarında seyrediyor. Ernst & Young'ın strateji danışmanlığı birimi EY-Parthenon'un Eylül ayında yayımladığı rapor, kurumsal tarafta da benzer bir görünüm sunuyor. Küresel ölçekte finansal kurum ve şirketlerin yüzde 13'ünün halihazırda stablecoin kullandığı, stablecoin kullanmayanların yüzde 54'ünün ise 12 ay içinde bu adımı atacağı belirlendi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
