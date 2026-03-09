Stablecoin odaklı fintech şirketi KAST, 80 milyon dolar yatırım aldı

Stablecoin odaklı ödeme şirketi KAST, sınır ötesi ödeme platformunu genişletmek amacıyla 80 milyon dolar tutarında yeni bir yatırım aldığını duyurdu. QED Investors ve Left Lane Capital liderliğinde gerçekleşen Seri A finansman turuna Peak XV Partners, HSG ve DST Global Partners da katıldı. Şirket, sağlanan fonu Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Orta Doğu pazarlarındaki faaliyetlerini büyütmek ve yeni ticari ürünler geliştirmek için değerlendirmeyi hedefliyor.

2024 yılının temmuz ayında eski Circle yöneticisi Raagulan Pathy tarafından kurulan KAST, kullanıcılarına Visa destekli kartlar aracılığıyla dijital dolar saklama ve harcama imkanı sunuyor. Finansal teknoloji alanında faaliyet gösteren şirket, ödeme ve saklama hizmetlerini denetime tabi kurumlarla iş birliği içinde yürütüyor. Son yatırım turuyla birlikte KAST'in değerlemesi 600 milyon dolara ulaşırken, yıllık gelir beklentisinin 100 milyon dolar seviyesinde gerçekleşebileceği öngörülüyor.

STABLECOIN PAZARINDA KURUMSAL SERMAYENİN ARTIŞI

KAST'in aldığı yatırım, stablecoin pazarındaki istikrarlı büyüme eğilimiyle aynı döneme denk geldi. ABD dolarına endeksli stablecoin'lerin toplam arzı 297 milyar dolara yaklaşmış durumda. Bu pazarda Tether tarafından ihraç edilen USDT yaklaşık 184 milyar dolarlık büyüklükle toplam arzın yüzde 61,9'unu oluştururken, Circle'ın piyasaya sürdüğü USDC 77 milyar dolarlık hacimle yüzde 25,9 paya sahip bulunuyor. Şubat ayında Solana ağı üzerindeki aylık stablecoin işlem hacminin 650 milyar dolara ulaşması, zincir üstü faaliyetlerdeki talebin yüksek seyrettiğine işaret ediyor.

Kurumsal sermayenin stablecoin altyapılarına yönelik ilgisi son dönemde belirgin şekilde artmış durumda. Yılın başlarında stablecoin altyapı şirketi Rain, 1,95 milyar dolar değerleme üzerinden 250 milyon dolar yatırım alırken, Cyclops girişimi de ticari ödeme ağları geliştirmek amacıyla 8 milyon dolar fon topladı. KAST yöneticileri, dijital varlıkların yalnızca bir alım satım aracı olmaktan çıkarak temel bir ödeme yöntemi haline geldiğini ve bu dönüşümün sektöre yönelik yatırımları desteklediğini ifade ediyor.