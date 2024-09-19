Stablecoin pazarı büyümeye devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Stablecoin pazarı büyümeye devam ediyor

Stablecoin pazarı büyümeye devam ediyor

Son Bernstein raporu, stablecoinlerin küresel finans sistemindeki artan önemini ortaya koyuyor. Rapora göre dolaşımdaki toplam stablecoin değeri 170 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. Bu gelişme, dijital paraların artık ABD Hazine bonoları piyasasında da önemli bir oyuncu haline geldiğini gösteriyor.

19.09.2024 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para ekosisteminin en istikrarlı varlıkları olan stablecoinler, küresel finans sisteminde giderek daha kritik bir rol oynuyor. Bernstein'ın yayımladığı son rapor, bu dijital varlıkların sadece kripto dünyasında değil, geleneksel finans piyasalarında da ciddi bir ağırlığa sahip olduğunu ortaya koyuyor. Rapor, stablecoinlerin toplam değerinin 170 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını ve artık ABD Hazine bonoları piyasasının en büyük alıcıları listesinde kendine yer bulduğunu gösteriyor.

Stablecoin Piyasası 170 Milyar Dolara Ulaştı

Stablecoinler, değerlerini genellikle ABD doları gibi geleneksel bir para birimine veya altın gibi emtialara sabitleyerek korumak üzere tasarlanmış kripto para birimleridir. Bu özellik, onları volatil kripto para piyasasında güvenli bir liman haline getiriyor.

Bernstein'ın raporuna göre 2023 yılında yaşanan düşüşün ardından stablecoinlerin toplam piyasa değeri yeniden 170 milyar dolara ulaştı. Dahası son 12 ayda Blockchain üzerindeki aylık işlem hacmi üç katına çıkarak Temmuz ayında 1,4 trilyon dolara yükseldi.

Raporda, stablecoinlerin uluslararası kullanıcılara ABD doları cinsinden tasarruf imkanı sunarak, ABD sınırları ötesinde yayılmasını sağladığı vurgulanıyor. Bu durum, gelişmekte olan piyasalarda özellikle önem kazanıyor.

Stablecoinler, PayPal, MercadoLibre ve Grab gibi ödeme ve fintech şirketleriyle giderek daha fazla entegre oluyor. Ayrıca sınır ötesi ödemelerde de kullanımları artıyor. Bernstein "Kripto altyapısı üzerindeki USD stablecoinler artık en ucuz sınır ötesi ödeme yöntemi haline geldi." açıklamasını yaptı. Raporda, Layer 2 çözümlerinde 1000 dolarlık bir transferin sadece 1 cent maliyetle gerçekleştirilebileceği vurgulandı.

ABD dışındaki stablecoin sahipleri, bu kripto paraları yerel para birimlerine karşı bir değer saklama aracı olarak kullanıyor. Özellikle genç nesil arasında popülerliği artıyor ve gelişmekte olan piyasalarda 18-24 yaş arasındaki kullanıcıların yüzde 20'si portföylerinin yüzde 25-50'sini bu tür dijital varlıklarda tutuyor.

Bu gelişmeler, stablecoinlerin sadece kripto ekosisteminde değil, geleneksel finans dünyasında da giderek daha önemli bir rol oynayacağını gösteriyor. Küresel finans sisteminin bu yeni oyuncuları, gelecekte daha fazla regülasyon ve denetimle karşılaşabilir. Ancak sunduğu avantajlar nedeniyle kullanımının artmaya devam etmesi bekleniyor.

Kripto Para, Blockchain, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Stablecoin pazarı büyümeye devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:10 Bahçeli’den Yapıcıoğlu’na: Anayasa’nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir
14:32 Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a siyasi yasak getirildi Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi
14:21 Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
12:35 8 yaşındaki Narin’i nasıl öldürdüler Rapordaki ayrıntılar kahretti 8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti
08:05 Serenay Sarıkaya’dan kendisini bekleten Mert Demir’e sitem: Ayıp ayıp Serenay Sarıkaya'dan kendisini bekleten Mert Demir'e sitem: Ayıp ayıp
07:41 Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar
07:16 Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı
02:08 Aksaray’da dehşet Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü Aksaray'da dehşet! Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü
00:10 Valiler Kararnamesi yayımlandı 16 ilin valisi değişti Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
23:53 Kılıçdaroğlu, Özel’i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum
23:22 Erken seçim anketleri gelmeye başladı Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar
22:49 Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’e sert gönderme: Herkes biliyor nasıl normalleştiğini Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e sert gönderme: Herkes biliyor nasıl normalleştiğini
22:45 Irak’ın kuzeyine hava harekatı 24 terör hedefi imha edildi Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 24 terör hedefi imha edildi
22:14 FED’in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin FED'in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 15:55:11. #1.11#
SON DAKİKA: Stablecoin pazarı büyümeye devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement