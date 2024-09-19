Stablecoin pazarı büyümeye devam ediyor

Kripto Para

Kripto para ekosisteminin en istikrarlı varlıkları olan stablecoinler, küresel finans sisteminde giderek daha kritik bir rol oynuyor. Bernstein'ın yayımladığı son rapor, bu dijital varlıkların sadece kripto dünyasında değil, geleneksel finans piyasalarında da ciddi bir ağırlığa sahip olduğunu ortaya koyuyor. Rapor, stablecoinlerin toplam değerinin 170 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını ve artık ABD Hazine bonoları piyasasının en büyük alıcıları listesinde kendine yer bulduğunu gösteriyor.

Stablecoin Piyasası 170 Milyar Dolara Ulaştı

Stablecoinler, değerlerini genellikle ABD doları gibi geleneksel bir para birimine veya altın gibi emtialara sabitleyerek korumak üzere tasarlanmış kripto para birimleridir. Bu özellik, onları volatil kripto para piyasasında güvenli bir liman haline getiriyor.

Bernstein'ın raporuna göre 2023 yılında yaşanan düşüşün ardından stablecoinlerin toplam piyasa değeri yeniden 170 milyar dolara ulaştı. Dahası son 12 ayda Blockchain üzerindeki aylık işlem hacmi üç katına çıkarak Temmuz ayında 1,4 trilyon dolara yükseldi.

Raporda, stablecoinlerin uluslararası kullanıcılara ABD doları cinsinden tasarruf imkanı sunarak, ABD sınırları ötesinde yayılmasını sağladığı vurgulanıyor. Bu durum, gelişmekte olan piyasalarda özellikle önem kazanıyor.

Stablecoinler, PayPal, MercadoLibre ve Grab gibi ödeme ve fintech şirketleriyle giderek daha fazla entegre oluyor. Ayrıca sınır ötesi ödemelerde de kullanımları artıyor. Bernstein "Kripto altyapısı üzerindeki USD stablecoinler artık en ucuz sınır ötesi ödeme yöntemi haline geldi." açıklamasını yaptı. Raporda, Layer 2 çözümlerinde 1000 dolarlık bir transferin sadece 1 cent maliyetle gerçekleştirilebileceği vurgulandı.

ABD dışındaki stablecoin sahipleri, bu kripto paraları yerel para birimlerine karşı bir değer saklama aracı olarak kullanıyor. Özellikle genç nesil arasında popülerliği artıyor ve gelişmekte olan piyasalarda 18-24 yaş arasındaki kullanıcıların yüzde 20'si portföylerinin yüzde 25-50'sini bu tür dijital varlıklarda tutuyor.

Bu gelişmeler, stablecoinlerin sadece kripto ekosisteminde değil, geleneksel finans dünyasında da giderek daha önemli bir rol oynayacağını gösteriyor. Küresel finans sisteminin bu yeni oyuncuları, gelecekte daha fazla regülasyon ve denetimle karşılaşabilir. Ancak sunduğu avantajlar nedeniyle kullanımının artmaya devam etmesi bekleniyor.