Stablecoin pazarında dev hamle: Paxos AB arenasına adım atıyor - Son Dakika
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Kripto Para

Stablecoin pazarında dev hamle: Paxos AB arenasına adım atıyor

Stablecoin pazarında dev hamle: Paxos AB arenasına adım atıyor

Stablecoin sektörünün önde gelen şirketlerinden Paxos, Avrupa Birliği pazarında stratejik bir hamle gerçekleştirdi. Finlandiya merkezli elektronik para kurumu Membrane Finance'i satın almak için anlaşmaya vardı. Bu satın alma, düzenleyici onayların ardından Paxos'a AB genelinde tam lisanslı elektronik para kurumu statüsü kazandıracak.

19.11.2024 19:45
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ABD merkezli Blockchain şirketi Paxos'un Membrane Finance'i satın alması, Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemelerinin yürürlüğe girmesinin ardından AB pazarında görülen ilk büyük konsolidasyon hamlesi olarak dikkat çekiyor.

Avrupa Birliği Stablecoin Pazarında Yeni Dönem

Paxos'un bu stratejik hamlesi, şirketin küresel planlarını yansıtıyor. Salı günü yapılan basın açıklamasında şirket, bu satın almanın Avrupalı müşterilere güvenli ve uyumlu hizmet sunma kapasitelerini genişleteceğini belirtti.

Paxos Strateji Başkanı Walter Hessert, stablecoinlerin hızla günlük bir tüketici ürününe dönüştüğünü vurguladı. Membrane ile yapılan iş birliğinin, AB müşterilerine stablecoin hizmetlerini ulaştırmada önemli bir rol oynayacağını ifade etti.

Membrane Finance, Ethereum tabanlı euro stablecoin EURe'nin geliştiricisi olarak tanınıyor. 2023'te piyasaya sürülen EURe, Avrupa'nın ilk AB düzenlemesine tabi tam rezervli stablecoini olma özelliğini taşıyor.

Bu satın alma, AB'nin kapsamlı MiCA düzenlemelerinin yürürlüğe girmesinden beş ay sonra gerçekleşiyor. MiCA standartları, stablecoin ihraççılarının rezervlerinin yüzde 60'a kadarını bankalarda tutmasını öngörüyor.

Avrupa Birliği, Kripto Para, Blockchain, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Stablecoin pazarında dev hamle: Paxos AB arenasına adım atıyor - Son Dakika

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