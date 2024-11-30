Stablecoin pazarında rekabet kızışıyor: Ripple oyuna dahil oluyor - Son Dakika
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Stablecoin pazarında rekabet kızışıyor: Ripple oyuna dahil oluyor

Stablecoin pazarında rekabet kızışıyor: Ripple oyuna dahil oluyor

Ripple Labs'in dolara endeksli stablecoini RLUSD, New York Finansal Hizmetler Departmanı'ndan (NYDFS) onay almaya hazırlanıyor. Aralık'ta piyasaya sürülmesi beklenen RLUSD, şirketin sınır ötesi ödeme çözümlerinde XRP ile birlikte kullanılacak.

30.11.2024 12:10
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CoinGecko verilerine göre 196 milyar doların üzerinde bir piyasa değerine sahip stablecoin ekosistemi, yeni bir oyuncuya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Circle (USDC) ve Tether (USDT) ile rekabet edecek olan RLUSD, düzenli denetimler ve aylık raporlarla şeffaflık vaadinde bulunuyor.

Ripple Stablecoin Pazarının Devleriyle Yarışacak

Ripple Labs, stablecoin pazarındaki varlığını güçlendiriyor. Şirket, kripto para sektöründe yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor. RLUSD projesinin Nisan 2024'te duyurulmasının ardından hızlı adımlar atıldı.

Ripple yöneticileri, stablecoin pazarının 2028 yılına kadar 2 trilyon dolarlık bir hacme ulaşacağını öngörüyor. Bu büyük potansiyel birçok şirket için yeni fırsatlar sunuyor.

RLUSD, ağustos ayında XRP Ledger ve Ethereum Blockchain ağlarında test sürecine girdi. Uphold, Bitstamp ve Bitso gibi önde gelen borsalar, stablecoini destekleyeceklerini açıkladı.

Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, RLUSD'nin XRP ile birlikte kullanılacağını ve sınır ötesi ödemelerde yeni bir dönem başlatacağını vurguladı. Şirket, New York Trust Company Charter kapsamında düzenleyici uyum konusundaki kararlılığını sürdürüyor.

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Son Dakika Kripto Para Stablecoin pazarında rekabet kızışıyor: Ripple oyuna dahil oluyor - Son Dakika

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