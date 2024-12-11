Stablecoin pazarında yeni dönem: Binance ve Circle güçlerini birleştirdi

Kripto Para

Binance ve Circle, stablecoinlerin global erişimini ve kullanımını artırmak üzere stratejik bir ortaklık duyurdu. Kısa bir süre önce yapılan bu duyuru, her iki şirketin de dijital varlık pazarındaki konumunu güçlendirirken, kullanıcılara sunulan hizmetleri genişleteceğinin sinyalini veriyor. Bu iş birliği, finansal teknoloji ve kripto para sektörlerinde yeni kapılar açmayı vaat ediyor.

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Kripto para dünyasının dev platformu Binance ile stablecoin sektörünün öncü şirketi Circle, önemli bir iş birliğine imza attı. Yapılan açıklamaya göre iki şirket stablecoin kullanımını yaygınlaştırmak için güçlerini birleştirdi.

Binance platformunda USDC işlem hacmini artırmayı hedefleyen ortaklık kapsamında, kullanıcılara yeni alım satım çiftleri ve özel kampanyalar sunulacak. Binance yetkililerinden edinilen bilgiye göre şirket USDC'nin platform içindeki varlığını genişletmeyi ve farklı ürünlere entegre etmeyi planlıyor.

Circle cephesinde ise önemli gelişmeler yaşanıyor. Şirketin CEO'su Jeremy Allaire, stablecoinlerin finansal ekosistemdeki rolünün giderek güçlendiğine dikkat çekerek, Binance ile yapılan iş birliğinin küresel finans ve ticaret alanında yeni fırsatlar yaratacağını vurguladı. Circle ayrıca, Abu Dhabi Global Market bünyesinde yeni bir oluşuma giderek, LuLu Financial Holdings ile uluslararası ödemeler konusunda iş birliği yapacağını açıkladı.

Gelecek dönem planlarını da şekillendiren Circle, genel merkezini 2025 yılı başında New York'a taşımayı hedefliyor. Şirket, bu yılın Ocak ayında SEC'e halka arz başvurusunda bulundu. Öte yandan Binance CEO'su Richard Teng, şirketin genel merkez lokasyonu konusundaki çalışmaların sürdüğünü ve konunun karmaşık boyutları olduğunu dile getirdi.