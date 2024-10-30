Stablecoin pazarında yeni dönem: Circle ücretleri yükseltiyor - Son Dakika
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Kripto Para

Stablecoin pazarında yeni dönem: Circle ücretleri yükseltiyor

Stablecoin pazarında yeni dönem: Circle ücretleri yükseltiyor

Circle, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirimi kararının ardından USDC stablecoini için yeni bir ücret yapısı açıkladı. Şirket, 15 milyon dolar üzeri işlemlerde yüzde 0,1'e varan ücretler tahsil edecek. Bu karar stablecoin sektöründe yeni bir dönemi işaret ediyor.

30.10.2024 11:07
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Kripto para dünyası, Fed'in 50 baz puanlık faiz indirimi farklı etkiler yaratıyor. Bitcoin'in (BTC) 73.000 doların üzerine yükselmesine katkı sağlayan düşük faiz ortamı, stablecoin ihraççıları için zorlayıcı bir dönemin başlangıca işaret ediyor.

Stablecoin Pazarında Rekabet Kızışıyor

Circle'ın yeni ücret yapısı, günlük 2 milyon doları aşan hızlı geri ödemeler için ek maliyetler getiriyor. Şirketin bu hamlesi stablecoin pazarındaki rekabet dinamiklerini değiştirebilir.

Stablecoin pazarında Tether'in yüzde 70'lik pazar payıyla liderliğini sürdürdüğü bir ortamda, Circle operasyonel giderlerini dengelemek için yeni gelir kaynakları arıyor. Yaklaşık bin çalışanı ve şehir merkezindeki yeni ofisiyle dikkat çeken şirket, IPO hazırlıklarını da sürdürüyor.

Yüksek faiz döneminde stablecoin ihraççılarının rezervlerden elde ettiği gelirler azalıyor. Tether'in 2024 boyunca milyarlarca dolarlık gelir bildirdiği bu dönem, Fed'in düşük faiz politikasıyla birlikte sona yaklaşıyor.

Circle'ın piyasa değeri tüm zamanların en yüksek seviyesinin yarısından az bir düzeyde seyrediyor. Bu durum, şirketin rekabet gücünü artırma çabalarını daha da önemli hale getiriyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Bitcoin, Fed, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Stablecoin pazarında yeni dönem: Circle ücretleri yükseltiyor - Son Dakika

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