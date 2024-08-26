Stablecoin piyasasında tarihi başarı - Son Dakika
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Kripto Para

Stablecoin piyasasında tarihi başarı

Stablecoin piyasasında tarihi başarı

Son verilere göre stablecoin piyasa değeri 168,1 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yeni seviyeyle birlikte 2022'nin ilk aylarında kaydedilen rekor geride bırakılmış oldu. Bu yükseliş, özellikle kurumsal yatırımcıların kripto para birimlerine olan ilgisinin artmış olduğuna işaret ediyor. Stablecoinler, belirsiz piyasa koşullarında güvenli liman olarak yatırımcıların gözdesi haline gelmiş durumda.

26.08.2024 13:50
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Kripto para dünyasının önemli aktörlerinden stablecoinler, geçtiğimiz hafta sonu tarihi bir zirveye ulaştı. Toplam piyasa değeri 168,1 milyar doları aşan stablecoinler, 2022'nin başlarında kaydedilen rekor seviyeyi geride bıraktı.

Stabilcoinler Yeni Dönemde Güvenli Liman Olarak Öne Çıkıyor

Kripto para piyasasının önemli bir parçası olan stablecoinler, kısa bir süre önce tarihi bir başarıya imza attı. Stablecoinlerin piyasa değerleri toplamı, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 2022 yılının ilk çeyreğinde kaydedilen rekor seviyeyi aştı.

DefiLlama'nın son verilerine göre algoritmik stablecoinler hariç tutulduğunda, stablecoinlerin toplam piyasa değeri 168,1 milyar doları geçti. Bu rakam, 2022 yılının Mart ayında kaydedilen 167 milyar dolarlık zirvenin üzerine çıkarak yüzde 0,8'lik bir artışa işaret ediyor.

Stablecoin piyasasının bu yükselişi, 2022'nin sonlarında yaşanan düşüş döneminin ardından gerçekleşti. 2022 yılının Ekim ayında 122 milyar dolara kadar gerileyen piyasa değeri, 2024'ün başından itibaren istikrarlı bir yükseliş trendine girdi.

BTCMarkets'in kripto analisti Rachael Lucas, konu hakkında yaptığı açıklamada bu artışın özellikle kurumsal yatırımcıların kripto piyasasına olan ilgisinin bir göstergesi olduğunu belirtti. Lucas, "Belirsiz piyasa koşullarında yatırımcılar genellikle güvenli liman olarak gördükleri stablecoinlere yönelir. Bu yükseliş, kurumsal yatırımcıların kripto piyasasına olan güveninin arttığını gösteriyor olabilir." dedi.

Piyasanın lideri konumundaki USDT'nin arzı, yılbaşından bu yana yüzde 28'lik bir artışla 91,68 milyar dolardan 117,84 milyar dolara yükseldi. DefiLlama verilerine göre USDT, stablecoin piyasasının yaklaşık yüzde 70'ini oluşturuyor. Öte yandan, Circle'ın USDC'si de dalgalı bir seyir izlemesine rağmen yılın başından itibaren 23,8 milyar dolardan 34,4 milyar dolara ulaşarak yükseliş trendini sürdürdü.

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Son Dakika Kripto Para Stablecoin piyasasında tarihi başarı - Son Dakika

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