Stablecoinlerde ödeme odaklı uygulamalar yolda

Amerika Birleşik Devletleri'nde yakın zamanda kabul edilen GENIUS Yasası, stablecoin piyasası için bir dönüm noktası olarak görülüyor. Bu yeni federal çerçeve, ihraççıları getiri odaklı finansal ürünler sunmaktan uzaklaştırıp reel ekonomide kullanılabilecek ödeme sistemlerine yönlendiriyor. Sektör liderleri, bu değişimin sadece ABD'yi küresel düzenlemelerle uyumlu hâle getirmekle kalmayıp aynı zamanda yenilikçi uygulamalar ve yeni nesil ödeme hizmetleri için de bir kapı aralayacağı görüşünde birleşiyor.

GENIUS Yasası Stablecoinlerin Benimsenmesini Hızlandıracak

Sygnum Yatırım Direktörü Fabian Dori, GENIUS Act'in ödeme odaklı stablecoinler ile faiz getiren tokenlar arasında net bir ayrım getirdiğini belirtiyor. Dori, bu adımın ABD mevzuatını Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesine yaklaştırdığını ve sektörde küresel uyumun temelini oluşturduğunu vurguladı.

Yasanın en önemli etkisinin ise piyasa oyuncularına uzun zamandır beklenen bir netlik sağlaması olduğu belirtiliyor. Dori, bu sayede finansal kuruluşlar ve ihraççıların yenilikçi ve gerçek ihtiyaçlara çözüm sunan uygulamalar geliştirmeye cesaret bulacağını ifade etti. Mastercard ve PayPal gibi devlerin stablecoin uyumluluğu için adım attığı, Amazon ve Walmart gibi şirketlerin ise bordro ve uluslararası ödeme çözümleri üzerinde çalıştığı aktarıldı.

Dori, getiri arayan yatırımcılar için ise tokenleştirilmiş para piyasası fonlarının daha uygun olduğunu, bu ürünlerin ABD Hazine tahvilleri destekli olarak günlük likidite ve yüzde 4-5 oranında getiri sunduğunu belirtti.

Yeni düzenleme sonrası stablecoin ihraççılarının, anlık işlem, düşük maliyet ve programlanabilirlik gibi özelliklere odaklanacağı öngörülüyor. OKX İnovasyon Direktörü Jason Lau da rekabetin arttığı bu ortamda yenilikçi ödeme modellerinin ve gerçek dünya uygulamalarının ön plana çıkacağını belirtti.

Polygon Labs Ödeme ve Fintech Başkanı Aishwary Gupta ise, düzenleme öncesinde bile stablecoin'lerde ödeme odaklı kullanımın hızla arttığını, sadece Şubat-Haziran döneminde Polygon üzerinde yapılan mikro ödeme hacminin yüzde 67 artışla 110 milyon dolara ulaştığını söyledi. Gupta, özellikle sınır ötesi transferler ve günlük ticarette stablecoinlerin gerçek problemleri çözdüğünü vurguladı.

Bireysel ve kurumsal ödeme entegrasyonlarında da hareketlilik gözlemleniyor. Polygon'un, Afrika'da 185 milyon telefon operatörüyle iş birliği içinde sınır ötesi B2B ödemelerini desteklediği, platformda 7-8 milyon cüzdanın canlıya alınmaya hazır olduğu belirtildi. Yalnızca küçük ödeme hacimleri (100-1.000 dolar arası) Şubat-Haziran döneminde yüzde 190 artışla 563 milyon doları aştı.

Dori, nihai başarının fintech'lerin değil, doğrudan tüketici odaklı uygulamaların yaygınlaşmasıyla mümkün olacağını ifade etti. Lau ise netlik kazanan bu ortamda merkeziyetsiz finans (DeFi) protokollerinin stablecoin ekosisteminden önemli ölçüde faydalanabileceğini ekledi.

Temmuz ayında ABD Temsilciler Meclisi'nde 300'ün üzerinde oyla kabul edilen ve 102 Demokratın da destek verdiği GENIUS Act, ülkede stablecoinler için ilk federal çerçeveyi oluşturuyor.