Standard Chartered analistinden kripto para piyasaları için dev tahmin

Kripto Para

Küresel finans devi Standard Chartered'ın üst düzey analisti, ABD siyasetindeki olası değişimin kripto para piyasasına etkilerini değerlendirdi. Cumhuriyetçilerin her iki mecliste kontrolü ele geçirmesi durumunda, piyasa değerinin şu anki 2,7 trilyon dolardan üç kat artış göstereceği öngörülüyor. Bu büyüme beklentisi, kripto ekosisteminin geleceğine yönelik önemli ipuçları sunuyor.

Kripto Para Sektörü İçin Yeni Dönem

Standard Chartered analizine göre kripto para piyasası önemli bir dönüm noktasında bulunuyor. Cumhuriyetçilerin Kongre kontrolünü ele geçirmesi, kripto para varlıkları için yeni fırsatlar yaratabilir.

Geoff Kendrick'in raporunda öne çıkan öngörüler arasında SAB 121'in iptali ve stablecoin düzenlemelerinde iyileştirmeler yer alıyor. Bu gelişmeler, kripto oyunları ve tokenizasyon gibi alt sektörlerin büyümesini hızlandırabilir.

Piyasa analistleri, Cumhuriyetçi yönetimin Ocak 2025'te göreve başlamasıyla birlikte dijital varlıklara yönelik destekleyici politikaların artacağını düşünüyor. SEC'in daha ılımlı yaklaşımı ve potansiyel bir ABD Bitcoin rezervi gibi faktörler, piyasanın büyüme potansiyelini güçlendirebilir.

Solana gibi alternatif kripto paralar Bitcoin ve Ethereum'dan daha yüksek performans gösterebilir. Coingecko verilerine göre Bitcoin'in piyasa dominasyonu yüzde 56, Ethereum'un ise yüzde 13,1 seviyesinde seyrediyor.