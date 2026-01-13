Standard Chartered, Ethereum için yeni fiyat hedeflerini açıkladı

Standard Chartered, dijital varlıklar alanındaki son raporunda Ethereum'a ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yayımladı. Bankanın Dijital Varlıklar Araştırma Başkanı Geoffrey Kendrick, "2021'in Bitcoin için ne anlam ifade ettiğini, 2026'nın Ethereum için ifade edeceğini düşünüyorum." dedi. Kendrick, Blockchain ve zincir üstü ürünlerin artan benimsenme oranının ETH'nin önemli ölçüde değer kazanmasına zemin hazırlayacağını belirtti.

FİYAT TAHMİNLERİ REVİZE EDİLDİ

Banka, ETH için 2026 yıl sonu hedefini önceki 12.000 dolardan 7.500 dolara çekti. Sonraki yıllar için ise 2027'de 15.000 dolar, 2028'de 22.000 dolar tahminleri öngörülüyor. Her iki hedef de önceki projeksiyonların altında. Uzun vadede ise banka daha iyimser bir tablo çiziyor. Banka 2029 sonu için 30.000 dolar, 2030 sonu için ise ilk kez 40.000 dolar hedefi belirledi.

Raporda, Bitcoin'in beklenenden zayıf performansının dijital varlıkların dolar karşısındaki görünümünü olumsuz etkilediği vurgulandı. Kendrick, Ethereum'un Bitcoin'e göre göreli güç kazandığını savunuyor. Standard Chartered, ETH-BTC oranının kademeli olarak 2021'deki 0,08 seviyelerine doğru yükselmesini bekliyor.

Banka, Ethereum'un rakiplerinde bulunmayan yapısal avantajlara sahip olduğunu vurguluyor. Bunların başında stablecoin, tokenize gerçek dünya varlıkları (RWA) ve DeFi alanlarındaki baskın konum geliyor. Rapora göre tüm stablecoin ve tokenize RWA'ların yarısından fazlası Ethereum üzerinde bulunuyor ve bu oranın geleneksel finans zincir üstü alana kaydıkça artması bekleniyor. Standard Chartered, her iki pazarın da 2028'e kadar 2 trilyon dolara ulaşacağını öngörüyor.

Kurumsal cephede ise dijital varlık ETF'lerine ve hazine araçlarına yönelik girişler genel olarak yavaşlasa da Ethereum'un Bitcoin'e kıyasla görece daha güçlü bir talep gördüğü belirtildi. Rapor, şu anda dolaşımdaki ETH'nin yaklaşık yüzde 3,4'ünü elinde bulunduran BitMine Immersion'a dikkat çekti. Ethereum odaklı en büyük dijital varlık hazine şirketi olan BitMine, yüzde 5 hedefine doğru ilerlemeye devam ediyor.