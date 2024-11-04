Standard Chartered kripto para yönetiminde güçlendiriyor - Son Dakika
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Standard Chartered kripto para yönetiminde güçlendiriyor

Standard Chartered kripto para yönetiminde güçlendiriyor

Standard Chartered'ın yüzde 90 hissesine sahip olduğu Zodia Custody, küresel genişleme planları kapsamında 50 milyon dolarlık yeni yatırım turuna hazırlanıyor. Ödemeler ve tokenizasyon alanındaki yatırımcılara odaklanan şirket, kripto para saklama pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

04.11.2024 17:39
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Londra merkezli kripto saklama platformu Zodia Custody, yedi farklı finans merkezinde operasyonlarını sürdürüyor. Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) başta olmak üzere 38 kripto para birimi desteği sunan platform, geçtiğimiz yıl SBI Holdings liderliğindeki yatırım turundan elde ettiği 36 milyon doları büyüme stratejisinde kullanmıştı.

Standard Chartered Kripto Stratejisini Güçlendiriyor

Zodia Custody CEO'su Julian Sawyer, şirketin küresel hizmetlerini genişletme ve yeni ürünler geliştirme planlarını duyurdu. Ekim ayında kripto odaklı danışmanlık firması Architect Partners ile iş birliği yapan şirket, yeni yatırım turuyla farklı sektörlerden yatırımcılara ulaşmayı amaçlıyor.

Şirket, Londra ve Dublin'den Tokyo ve Singapur'a uzanan geniş bir coğrafyada hizmet sunuyor. Hong Kong Companies Registry dahil olmak üzere çeşitli düzenleyici kurumlardan gerekli izinleri alan Zodia Custody, kurumsal yatırımcılar için güvenli saklama çözümleri sağlıyor.

Finansal kurumların kripto para sektörüne ilgisi artarken Bank of New York Mellon ve State Street gibi bankacılık devleri de benzer adımlar atıyor. Zodia Custody'nin yeni yatırım turu, kurumsal kripto saklama pazarındaki rekabetin yoğunlaştığını gösteriyor.

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Son Dakika Kripto Para Standard Chartered kripto para yönetiminde güçlendiriyor - Son Dakika

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