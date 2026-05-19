Standard Chartered kripto saklama operasyonlarını tek çatı altında birleştiriyor

Zodia Solutions adıyla kurulacak bağımsız yapı SC Ventures bünyesinde mevcut Zodia Custody hissedarları dahil birden fazla bankacılık yatırımcısının desteğiyle faaliyet gösterecek. Platform Standard Chartered dahil finansal kuruluşlara dijital varlık hizmetlerini genişletmeleri için "banka düzeyinde altyapı" sağlayacak.

ZODİA CUSTODY 2020'DEN BU YANA FAALİYET GÖSTERİYOR

Platform 2020'de Standard Chartered ve Northern Trust tarafından kurumsal yatırımcılara yönelik düzenlenmiş bir kripto saklama platformu olarak kurulmuştu. Banka anlaşmanın "gelir ve maliyet sinerjilerini açığa çıkararak değer yaratacağını" ve küresel dijital varlık saklama müşterilerine daha kapsamlı bir hizmet sunulmasını sağlayacağını belirtti.

Finansman ve menkul kıymet hizmetleri küresel başkanı Margaret Harwood-Jones anlaşmanın Standard Chartered'ın küresel dijital varlık saklama portföyünün büyümesini hızlandıracağını söyledi. Şirketler işlemin mevcut saklama müşterilerini etkilemesini beklemediklerini ve hizmetlerin kesintisiz süreceğini açıkladı.

BÜYÜK BANKALAR KRİPTO SAKLAMAYI İÇERİDE TUTMAYA YÖNELİYOR

Açıklama büyük bankaların kripto varlıklarını doğrudan müşterileri adına saklamak için güven bankası lisansları ve düzenleyici yapılar elde etmeye çalıştığı daha geniş bir eğilimin parçası olarak geldi.

BNY Mellon 2022'de ABD'de dijital varlık saklama platformunu başlatarak seçili müşterilerin Bitcoin ve Ethereum'u geleneksel varlıklarla tek bir platformda tutmasını ve transfer etmesini sağlamıştı. Morgan Stanley ise Şubat 2026'da ABD'de yeni bir ulusal güven bankası lisansı için başvurarak müşterileri adına belirli dijital varlıkları banka düzenlemesi çerçevesinde saklama yetkisi almaya hazırlanıyor.