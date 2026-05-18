Standard Chartered tokenize varlıklarda 2028 hedefini 4 trilyon dolar olarak belirledi

18.05.2026 17:33
Küresel bankacılık devi 2028 sonuna kadar zincir üstünde 4 trilyon dolarlık tokenize varlık birikimine ulaşılacağını öngördü. Bankanın küresel dijital varlık araştırma başkanı Geoffrey Kendrick bu tutarın stablecoinler ve gerçek dünya varlıkları arasında eşit dağılacağını ve köklü merkeziyetsiz finans (DeFi) protokollerinin ortaya çıkan iş hacminden en büyük payı alacağını belirtti.

Öngörü araştırma başkanının daha önce ayrı ayrı sunduğu iki tahmini birleştiriyor. Kendrick 2028 sonuna kadar stablecoin arzının 2 trilyon dolara, tokenize gerçek dünya varlıkları piyasasının da 2 trilyon dolara ulaşacağını hesaplıyordu.

BİRLEŞTİRİLEBİLİRLİK "1 ARTI 1'İ 3 YAPIYOR"

Bankanın temel argümanı DeFi'ye özgü bir yapısal özellik olan birleştirilebilirlik üzerine kurulu. Kendrick bu özelliğin "1 artı 1'i 3 yaptığını" ve geleneksel finansta doğrudan bir karşılığının bulunmadığını savundu.

Ortak bir defter üzerinde tek bir pozisyon aynı anda getiri elde edebiliyor, teminat olarak kullanılabiliyor ve tamamen likit kalabiliyor. Kendrick "Bu zincir dışında mümkün değil." diyerek geleneksel finansta aynı çoklu kullanım profilini elde etmenin sermayeyi farklı platformlar ve aracılar arasında bölmeyi gerektirdiğini ve her birinin kendi zaman ve maliyet yükünü taşıdığını vurguladı.

Rapor bu konsepti somutlaştırmak için yaklaşık 2,85 milyar dolarlık varlık yöneten tokenize ABD Hazine para piyasası fonu BUIDL'ı örnek gösterdi. Fon aynı anda yaklaşık yüzde 4 Hazine getirisi elde ediyor, DeFi uyumluluğu için sBUIDL'a dönüştürülüyor, borç verme protokollerinde teminat görevi görüyor ve kesintisiz işlem görüyor.

KURUMSAL BENİMSEME VERİLERDE GÖRÜNMEYE BAŞLADI

Kendrick kurumsal düzeydeki varlıkların tokenizasyonunun büyümenin bir sonraki ayağının en olası kaynağı olduğuna inanıyor. Geleneksel finans operatörlerinin varlıklarını zincir üstüne taşırken güçlü risk metriklerine sahip yerleşik oyuncuları tercih edeceğini yazdı. Zincir üstünde şu anda zincir dışına kıyasla yaklaşık bin kat daha az varlık bulunuyor.

Kurumsal entegrasyon verilere de yansıyor. En büyük DeFi borç verme protokolü Aave varlık bazında ABD bankalarıyla kıyaslandığında 38. sıraya kadar yükseldi. Zincir üstü stablecoin borç verme hacmi günlük 1,5 ila 2 milyar dolar arasında seyrediyor ve ortalama kredi büyüklükleri artıyor.

Geleneksel finans kurumlarının DeFi'yi sıfırdan inşa etmek yerine arka uç altyapı olarak kullandığına da örnekler var. Bir kripto borsasının Bitcoin borç verme ürününde borsa ön yüz ve saklama hizmetini üstlenirken bir DeFi protokolü borç verme mantığı, tasfiye motoru ve sermaye havuzunu sağlıyor. Ürün 22 bin borçlu genelinde yaklaşık 1,75 milyar dolarlık kredi taşıyor.

Banka Nisan'da bir DeFi istismarının piyasaları sarsmasının ardından 2 trilyon dolarlık gerçek dünya varlığı tahminini yeniden teyit etmişti. Kendrick sektörün "büküldüğünü ama kırılmadığını" savunarak CLARITY Yasası'nın onaylanmasını geleneksel altyapıdan DeFi'ye geçişi hızlandıracak en önemli kısa vadeli katalizör olarak değerlendirdi.

