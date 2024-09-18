Stellar ağı CEX.io işlemlerini hızlandırıyor - Son Dakika
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Kripto Para

Stellar ağı CEX.io işlemlerini hızlandırıyor

Stellar ağı CEX.io işlemlerini hızlandırıyor

CEX.io, MoneyGram ve Stellar iş birliğiyle kripto para kullanıcılarına benzersiz bir hizmet sunuluyor. Bu ortaklık, USDC stablecoin üzerinden nakit yatırma ve çekme işlemlerini kolaylaştırırken, dijital varlıkların günlük hayatta kullanımını artırmayı hedefliyor. Kullanıcılar artık MoneyGram noktalarında kripto varlıklarını nakde çevirebilecek veya hesaplarına nakit yatırabilecek.

18.09.2024 12:51
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Kripto para dünyasında çığır açan bir gelişme yaşanıyor. CEX.io, MoneyGram ve Stellar'ın güçlerini birleştirmesiyle ortaya çıkan yeni hizmet, kullanıcılara USDC stablecoin üzerinden nakit yatırma ve çekme imkanı sağlıyor. Bu ortaklık, kripto paraların günlük hayatta kullanımını kolaylaştırırken, dijital varlıkların likidite sorununa da çözüm sunuyor. Artık CEX.io kullanıcıları, MoneyGram'ın geniş ağı sayesinde dünyanın birçok noktasında kripto varlıklarını nakde çevirebilecek veya nakit paralarını kripto hesaplarına aktarabilecek.

Kripto Paradan Nakite Geçiş Artık Daha Kolay

CEX.io'nun bu stratejik girişiminin arkasındaki temel motivasyon, kripto para kullanıcılarının karşılaştığı en büyük zorluklardan biri olan likidite sorununun çözümü yatıyor. Kripto paralar, değişken doğaları ve sınırlı kabul görmeleri nedeniyle günlük finansal işlemlerde kullanım zorluğu yaşıyordu. Ortaklık, bu sorunu ele alarak, kullanıcılara dijital varlıklarını istedikleri zaman nakde çevirme veya nakit paralarını kripto varlıklara dönüştürme esnekliği sunuyor.

MoneyGram'ın küresel ağı, bu hizmeti dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar için erişilebilir hale getiriyor. Şirketin 200'den fazla ülkede ve bölgede 350.000'in üzerinde acentesi bulunuyor. Bu geniş ağ, CEX.io kullanıcılarına hangi ülkede olurlarsa olsunlar, kripto varlıklarına fiziksel olarak erişebilme imkanı tanıyor.

Stellar'ın Blockchain teknolojisi ise bu ortaklığın teknik altyapısını oluşturuyor. Stellar'ın hızlı ve düşük maliyetli işlem yapısı, kullanıcıların USDC stablecoin ile kripto varlıkları arasında sorunsuz geçiş yapmasını mümkün kılıyor. Bu teknoloji, işlemlerin güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesini garanti ederken, kullanıcı deneyimini de iyileştiriyor.

CEX.io'nun Güvenlik ve Bilgi İşlem Yöneticisi Joel Kosloski, gelişmeyle ilgili olarak "Bu ortaklık, kullanıcılarımızın kripto ve nakit varlıklarını daha kolay yönetmelerini sağlayacak. Dijital ve geleneksel finansal dünyalar arasında sorunsuz bir geçiş sunmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu iş birliği, kripto para sektörünün olgunlaşmasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Geleneksel finans kurumları ile kripto para şirketleri arasındaki bu tür ortaklıklar, dijital varlıkların yaygın kabulünü hızlandırma potansiyeli taşıyor.

Kripto Para, Blockchain, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Stellar ağı CEX.io işlemlerini hızlandırıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Stellar ağı CEX.io işlemlerini hızlandırıyor - Son Dakika
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