Step Finance, 40 milyon dolarlık güvenlik ihlalinin ardından kapanıyor
Step Finance, 40 milyon dolarlık güvenlik ihlalinin ardından kapanıyor

Step Finance, 40 milyon dolarlık güvenlik ihlalinin ardından kapanıyor
25.02.2026 00:30
Solana tabanlı portföy yönetim platformu Step Finance, 31 Ocak'ta yaşanan ve hazinesinden 40 milyon dolar boşaltılan güvenlik ihlalinden toparlanamayarak tüm operasyonlarını sonlandırma kararı aldı.

Step Finance, yaptığı açıklamada dış likidite arayışlarının sonuçsuz kaldığını bildirdi. Ekip, güvenlik olayının ardından hem satın alma tekliflerinin hem de finansman girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığını belirterek faaliyetlerine son verme kararını X platformundan duyurdu.

Karar, ana şirketle birlikte bünyesindeki medya kuruluşu SolanaFloor ve tokenize hisse senedi platformu Remora Markets'ı da kapsıyor. SolanaFloor, geçmiş verilerinin dijital arşivini koruyacak ancak yeni rapor ve bülten yayımlama faaliyetlerini durduracak. Step Finance ekibi X'te yaptığı paylaşımda yıllardır süren topluluk desteğine teşekkür ederek mevcut koşullar altında bunun en doğru karar olduğunu ifade etti.

TOKEN SAHİPLERİ İÇİN GERİ ÖDEME SÜRECİ

Platform, 31 Ocak öncesinde alınan anlık görüntüye (snapshot) dayalı olarak STEP token sahipleri için bir geri alım süreci üzerinde çalıştığını açıkladı. Güvenlik ihlalinden etkilenmediği belirtilen Remora Markets ise rToken sahiplerinin tokenlerini USDC karşılığında kullanabilmesine olanak tanıyan bir itfa süreci geliştiriyor. Remora, tüm rToken'ların 1:1 oranında desteklenmeye devam ettiğini bildirdi.

2021 yılında kurulan Step Finance, Solana protokollerinin yaklaşık yüzde 95'indeki LP tokenlerini, getiri çiftliklerini ve pozisyonları tek bir panelde toplayan bir portföy görselleştirme platformu olarak hizmet veriyordu. Şirket ayrıca İstanbul'da her yıl düzenlenen Solana Crossroads konferansını organize ediyordu. Step Finance, Aralık 2024'te Moose Capital'i satın alarak Remora Markets adıyla tokenize hisse senedi alım satımına da açılmıştı.

CoinGecko verilerine göre STEP tokeni son 24 saatte yaklaşık yüzde 40 değer kaybederek 0,0005 dolara geriledi. Tokenin piyasa değeri yaklaşık 186.000 dolara düştü. STEP, Nisan 2021'de 10,2 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Kripto Para

