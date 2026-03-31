Strategy 13 haftada ilk kez Bitcoin alımı yapmadı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan zorunlu bildirim, 23-29 Mart tarihleri arasında Bitcoin alımı yapılmadığını ve adi hisse satış programı kapsamında herhangi bir hisse satışına gidilmediğini ortaya koydu.

Halka açık şirketler arasında en büyük Bitcoin hazinesini elinde tutan Strategy, yayım sırasında değeri 51 milyar doları aşan 762.099 Bitcoin (BTC) tutuyor. Şirket, kripto para alımlarını genel olarak piyasaya hisse arzı yoluyla finanse ediyor. Ancak MSTR Class A hisseleri Nasdaq'ta son altı ayda yüzde 60'tan fazla değer kaybederek 126,78 dolar seviyesine geriledi. Bitcoin fiyatı da son 12 ayda yüzde 18 civarında düştü. Yayım sırasında 67.197 dolar olarak işlem görüyordu.

Saylor'ın X (eski adıyla Twitter) platformundaki haftalık paylaşımları, her yeni Bitcoin alımının habercisi olarak kripto para topluluğunda yakından izleniyordu.

MADENCİLER DE STRATEJİ DEĞİŞTİRİYOR

Bitcoin madencileri de biriktirme modelinden uzaklaşmaya başladı. MARA Holdings, mart ayında elindeki 15.133 Bitcoin'i yaklaşık 1,1 milyar dolara sattı. Şirket, elde ettiği gelirin dönüştürülebilir borçlarını azaltmak için kullanılacağını SEC'e bildirdi. Canaan ise farklı bir yol izledi: Texas'taki madencilik tesislerini büyütürken Bitcoin ve Ethereum (ETH) rezervlerini artırmayı sürdürdü. Canaan'ın 10 Mart itibarıyla elinde 1.793 Bitcoin ve 3.952 Ethereum bulunuyor.