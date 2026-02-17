Strategy, 168 milyon dolarlık yeni Bitcoin alımı gerçekleştirdi - Son Dakika
Strategy, 168 milyon dolarlık yeni Bitcoin alımı gerçekleştirdi

17.02.2026 21:38
Michael Saylor'ın kurucusu olduğu Strategy, 9-16 Şubat tarihleri arasında 2.486 BTC daha satın aldı. Şirketin toplam Bitcoin pozisyonu yaklaşık 48,8 milyar dolar değerle 717.131 BTC'ye ulaştı.

Bitcoin (BTC) hazine şirketi Strategy, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) salı günü sunduğu 8-K dosyalamasına göre 9-16 Şubat tarihleri arasında ortalama 67.710 dolar birim fiyatla 2.486 BTC daha satın aldı. Alımın toplam maliyeti yaklaşık 168,4 milyon dolar olarak açıklandı.

Şirketin kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı Michael Saylor'ın paylaştığı verilere göre Strategy artık toplam 717.131 BTC'ye sahip. Ücretler ve giderler dahil yaklaşık 54,5 milyar dolara, ortalama 76.027 dolar birim fiyatla edinilen bu varlıklar, güncel fiyatlarla yaklaşık 48,8 milyar dolar değerinde bulunuyor. Arz bazında değerlendirildiğinde, bu miktar Bitcoin'in 21 milyon adetlik maksimum arzının yüzde 3,4'ünden fazlasına karşılık geliyor ve pozisyon şu anda yaklaşık 5,7 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zarar taşıyor.

ALIMLAR HİSSE SATIŞLARIYLA FİNANSE EDİLDİ

Son alımlar, şirketin Class A adi hisse senedi MSTR ve süresiz imtiyazlı hisse senedi STRC'nin piyasa fiyatından satış (ATM) programları aracılığıyla finanse edildi. Söz konusu dönemde Strategy, 660.000 adet MSTR hissesini yaklaşık 90,5 milyon dolara sattı. Şirket, MSTR ATM programı kapsamında hâlâ 7,88 milyar dolarlık ihraç kapasitesinin bulunduğunu bildirdi. Aynı dönemde 785.354 adet STRC hissesi ise yaklaşık 78,4 milyon dolara satıldı ve bu programda 3,54 milyar dolarlık kapasite kaldı.

Strategy'nin süresiz imtiyazlı hisse senetleri olan STRK, STRC, STRF ve STRD için sırasıyla 21 milyar, 4,2 milyar, 2,1 milyar ve 4,2 milyar dolarlık ATM programları bulunuyor. Bu programlar, şirketin 2027 yılına kadar hisse arzları ve dönüştürülebilir tahviller aracılığıyla toplam 84 milyar dolar sermaye artırımını hedefleyen "42/42" planına ek niteliğinde.

İMTİYAZLI HİSSELERİN YAPISI

Strategy'nin dört farklı imtiyazlı hisse senedi, yatırımcılara farklı risk ve getiri profilleri sunuyor. STRD, dönüştürülemez yapıda olup yüzde 10 oranında kümülatif olmayan temettü sunmasıyla en yüksek risk-getiri profiline sahip. STRK ise dönüştürülebilir yapısıyla hisse değer artışından yararlanma imkânı tanıyor ve yüzde 8 kümülatif olmayan temettü içeriyor. STRF, dönüştürülemez ve yüzde 10 kümülatif temettü sunan en muhafazakâr seçenek konumunda. STRC ise değişken faizli, kümülatif yapıda olup aylık temettü dağıtıyor ve fiyatını nominal değere yakın tutmaya yönelik ayarlanabilir oranlar içeriyor.

SAYLOR YİNE İPUCU VERDİ

Strategy'nin kurucu ortağı Saylor, şirketin son alımını önceden sinyalini vererek duyurma geleneğini sürdürdü. Saylor, pazar günü sosyal medya hesabından Strategy'nin Bitcoin alım takipçisini paylaşarak "99>98" ifadesini kullandı ve şirketin 99. alım setinin bir öncekinden daha büyük olacağını ima etti.

Geçen pazartesi Strategy, ortalama 78.815 dolar birim fiyatla 1.142 BTC daha satın aldığını ve toplam varlığının 714.644 BTC'ye ulaştığını açıklamıştı. Şirket, hafta sonu yaptığı açıklamada son kazanç çağrısındaki ifadesini yineledi ve Bitcoin fiyatının 8.000 dolara kadar gerilemesi durumunda bile borcunu tamamen karşılayabilecek yeterli varlığa sahip olduğunu vurguladı.

Kripto Para, Son Dakika

