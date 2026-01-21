Strategy, 2,1 milyar dolarlık Bitcoin alımı gerçekleştirdi

Strategy, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu 8-K dosyasında son alım detaylarını açıkladı. Şirket, Bitcoin başına ortalama 95.284 dolar ödeyerek toplam 2,13 milyar dolarlık yatırım yaptı. Bu alım, Kasım 2024'te gerçekleştirilen 55.500 BTC'lik satın almanın ardından şirketin en büyük haftalık hamlesi oldu.

BİTCOIN ARZININ YÜZDE 3,3'Ü TEK ŞİRKETTE

Strategy'nin elinde bulunan 709.715 BTC, Bitcoin'in 21 milyon adetlik toplam arzının yüzde 3,3'ünden fazlasını oluşturuyor. Şirketin açıklamasına göre bu varlıkların güncel piyasa değeri yaklaşık 64,5 milyar dolar. Toplam alım maliyeti ise masraflar dahil 53,9 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Bu da şirketin yaklaşık 10,6 milyar dolarlık kâğıt üzerinde kazançta olduğunu gösteriyor.

Son alımlar, şirketin MSTR, STRK ve STRC hisse satışlarından elde ettiği gelirlerle finanse edildi. Strategy geçen hafta 1,83 milyar dolarlık MSTR hissesi ve 294,3 milyon dolarlık STRC hissesi sattı.

Ancak Bitcoin hazine şirketlerinin hisseleri yaz zirvelerinden önemli ölçüde geriledi. Strategy'nin piyasa değeri ile elindeki Bitcoin'in net varlık değeri oranı (mNAV) 0,85 seviyesine düştü. Bu da şirketin piyasa değerinin, sahip olduğu Bitcoin'in değerinin altında kaldığı anlamına geliyor.