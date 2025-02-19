Strategy 2 milyar dolarlık tahvil ile Bitcoin devrimi gerçekleştiriyor

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Michael Saylor liderliğindeki Strategy, kripto para piyasalarında büyük bir hamle yaparak 2 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihraç ediyor. Bu yeni sermaye ile Bitcoin zulasını genişletmeyi hedefleyen firma, yatırımcıların ve piyasanın dikkatini üzerine çekiyor. Tahvil gelirleri, daha fazla Bitcoin alımı ve işletme sermayesi için kullanılacak.

Michael Saylor Yine Sahada: Bitcoin İçin 2 Milyar Dolarlık Yeni Yatırım

Strategy şirketi, Bitcoin varlıklarını genişletmek amacıyla 2 milyar dolar değerinde sıfır faizli dönüştürülebilir tahvil çıkaracağını açıkladı. Michael Saylor'ın önderliğindeki şirket, hâlihazırda sahip olduğu 478.740 Bitcoin'lik portföyünü büyütmeyi hedefliyor.

Daha önce MicroStrategy adıyla iş zekası çözümleri sunan şirket, Bitcoin odaklı yatırım stratejisiyle adından söz ettiriyor. Kısa bir süre önce yapılan duyuruya göre Strategy, ilk yatırımcılara ek olarak beş iş günü içerisinde 300 milyon dolarlık ek tahvil alım opsiyonu tanıyacak.

Şirket, tahvil satışından elde edilecek geliri Bitcoin alımları ve işletme sermayesi için kullanmayı planlıyor. Üst düzey dönüştürülebilir tahviller, gelecekte sermayeye dönüştürülebilme özelliğinin yanı sıra, olası bir iflas veya tasfiye durumunda hissedarlara öncelikli haklar sağlıyor.

Michael Saylor'ın imzasını taşıyan 21/21 Planı kapsamında Strategy, önümüzdeki üç yılda 42 milyar dolarlık sermaye toplamayı amaçlıyor. BitBo ve BitcoinTreasuries.NET verilerine göre şirket, 30 Ekim'den bu yana hedeflenen sermayenin yarısından fazlasını toplayarak 200.000 Bitcoin daha satın aldı ve 478.740 Bitcoin'lik varlığıyla dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı konumuna yükseldi.

1 Mart 2030 vadeli tahvillerin geleceği, piyasa koşullarına bağlı olarak şekillenecek. Piyasa verilerine göre Strategy (MSTR) hisseleri, duyurunun ardından 18 Şubat'ta yüzde 1'lik sınırlı bir düşüş yaşadı ve sonrasında yatay seyretti. Bununla birlikte şirket hisseleri, son bir yılda yüzde 372'lik değer artışıyla ABD borsasının en iyi performans gösteren hisseleri arasında yer aldı.

Strategy'nin Bitcoin yatırımlarındaki artış ve kripto para biriminin değer kazanmasına rağmen, şirket dördüncü çeyrekte 670,8 milyon dolar net zarar açıkladı.