Strategy, 2026\'ya 116 milyon dolarlık Bitcoin alımıyla başladı

Bitcoin hazine şirketi Strategy, 29 Aralık - 4 Ocak tarihleri arasında toplam 1.286 BTC'yi yaklaşık 116,3 milyon dolara satın aldı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan 8-K dosyasına göre ortalama alım fiyatı 90.391 dolar olarak gerçekleşti. Şirketin kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, bu alımla birlikte toplam Bitcoin varlıklarının 673.783 BTC'ye ulaştığını duyurdu.

BİTCOİN STOĞU 63 MİLYAR DOLARI AŞTI

Şirketin Bitcoin portföyü, güncel fiyatlarla yaklaşık 63 milyar dolar değerinde bulunuyor. Toplam 50,6 milyar dolarlık maliyetle ve ortalama 75.026 dolar fiyattan biriktirilen bu stok, Bitcoin'in 21 milyonluk toplam arzının yüzde 3'ünden fazlasına karşılık geliyor. Mevcut fiyatlarla hesaplandığında şirketin kâğıt üzerindeki karı yaklaşık 12,4 milyar doları buluyor.

Son alımlar, Class A hisse senetlerinin piyasada satışından elde edilen gelirle finanse edildi. Strategy, geçen hafta 1.990.911 adet MSTR hissesini yaklaşık 312,2 milyon dolara sattı. Şirket, hisse satış programı kapsamında hâlâ 11,39 milyar dolarlık ihraç kapasitesinin bulunduğunu açıkladı.

Strategy ayrıca aynı dönemde USD Rezervini 62 milyon dolar artırarak toplam 2,25 milyar dolara çıkardı. Bu rezerv, imtiyazlı hisse temettüleri ve mevcut borç faizlerinin ödenmesi için tasarlanmış bulunuyor. Şirket, Noel öncesinde de rezerve 748 milyon dolar eklemişti.

SAYLOR'DAN İPUCU: TURUNCU MU YEŞİL Mİ?

Saylor, son alımı önceden ima etmişti. Saylor, geçtiğimiz günlerde X üzerinden yaptığı paylaşımda şirketin Bitcoin takip tablosunu güncelleyerek "Orange or Green?" (Turuncu mu Yeşil mi?) diye sormuş, şirketin Bitcoin mi yoksa USD rezervini mi artıracağına işaret etmişti.

Strategy, 1.229 BTC'yi ortalama 88.568 dolar fiyatla yaklaşık 108,8 milyon dolara satın aldığını duyurmuştu. TD Cowen'ın TD Securities birimi, şirketin USD rezervini güçlendirmesinin "uzun süreli bir kripto kışında" faaliyet gösterme kapasitesini artırdığını değerlendirerek Strategy için 12 aylık 500 dolarlık fiyat hedefiyle alım tavsiyesini koruduğunu açıklamıştı.

Aralık ayında Strategy, MSCI'a kripto varlıkları toplam aktiflerin yüzde 50'sini aşan şirketleri küresel hisse endekslerinden çıkarmayı öngören taslak düzenlemeyi geri çekmesi çağrısında bulundu. Şirket, bu hamlenin endeks istikrarsızlığı yaratacağını ve ABD hükümetinin dijital varlık inovasyonunu destekleme politikasıyla çelişeceğini savundu. MSCI'ın nihai kararını Şubat endeks dengelemesi öncesinde 15 Ocak'a kadar vermesi bekleniyor.

BİTCOİN HAZİNE ŞİRKETLERİNDE DALGALI TABLO

Bitcoin Treasuries verilerine göre 192 halka açık şirket bir tür Bitcoin biriktirme modeli benimsemiş durumda. MARA, Tether destekli Twenty One, Metaplanet, Adam Back ve Cantor Fitzgerald destekli Bitcoin Standard Treasury Company, Bullish, Riot Platforms, Coinbase, Hut 8 ve CleanSpark sırasıyla 53.250, 43.514, 35.102, 30.021, 24.300, 19.324, 14.548, 13.696 ve 13.011 BTC ile ilk 10'u oluşturuyor.

Ancak bu şirketlerin önemli bir kısmının hisse değeri, yaz zirvelerine kıyasla ciddi düşüş gösterdi. Piyasa değeri-net varlık değeri oranları sert bir şekilde daraldı. Strategy'nin kendisi de bu dönemde yüzde 67 değer kaybetti. Şirketin mNAV oranı şu anda yaklaşık 0,81 seviyesinde bulunuyor. Bu, şirketin piyasa değerinin elindeki Bitcoin'in değerinden düşük olduğu anlamına geliyor.

Strategy hissesi Cuma günü yüzde 3,4 artışla 157,16 dolardan kapandı ve Pazartesi açılış öncesi işlemlerde yüzde 4,5 yükseldi. Öte yandan hisse geçen hafta toplamda yüzde 1,7 geriledi ve son bir yılda yaklaşık yüzde 50 değer kaybetti. Bitcoin ise 2025'te yüzde 6 düşüş yaşadı.