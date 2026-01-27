Strategy, 264 milyon dolarlık yeni Bitcoin alımıyla portföyünü 712.647 BTC'ye çıkardı - Son Dakika
Kripto Para

Strategy, 264 milyon dolarlık yeni Bitcoin alımıyla portföyünü 712.647 BTC'ye çıkardı

27.01.2026 16:53
Michael Saylor'ın kurduğu Bitcoin hazine şirketi Strategy, 20-25 Ocak arasında 2.932 BTC daha satın aldı ve toplam varlıklarını 62,5 milyar dolar değerine ulaştırdı.

Strategy, Bitcoin biriktirme stratejisine hız kesmeden devam ediyor. Şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu 8-K dosyasına göre 20-25 Ocak tarihleri arasında yaklaşık 264,1 milyon dolar karşılığında 2.932 BTC satın alındı. Alımlar, Bitcoin başına ortalama 90.061 dolar fiyatla gerçekleştirildi.

BİTCOİN ARZININ YÜZDE 3,4'Ü TEK ŞİRKETTE

Bu alımla birlikte Strategy'nin toplam Bitcoin varlığı 712.647 BTC'ye ulaştı. Şirketin kurucu ortağı ve icra kurulu başkanı Michael Saylor'ın paylaştığı verilere göre, bu varlıklar ücretler ve masraflar dahil toplam 54,2 milyar dolarlık maliyetle, ortalama 76.037 dolar fiyattan satın alındı. Güncel fiyatlarla portföyün değeri yaklaşık 62,5 milyar dolara denk geliyor ve kâğıt üzerinde 8,3 milyar dolarlık kar anlamına geliyor. Bu miktar, Bitcoin'in 21 milyonluk toplam arzının yaklaşık yüzde 3,4'üne tekabül ediyor.

Son alımlar, şirketin A Sınıfı adi hisse senedi MSTR ve süresiz imtiyazlı hisse senedi STRC satışlarından elde edilen gelirlerle finanse edildi. Geçen hafta Strategy, yaklaşık 257 milyon dolar karşılığında 1.569.770 adet MSTR hissesi sattı. 25 Ocak itibarıyla bu program kapsamında 8,17 milyar dolar değerinde MSTR hissesi ihraç edilebilir durumda. Şirket ayrıca yaklaşık 7 milyon dolar karşılığında 70.201 adet STRC hissesi sattı ve bu programda 3,62 milyar dolar değerinde hisse kaldı.

SERMAYE YAPISI VE RİSK PROFİLİ

Strategy'nin STRK, STRC, STRF ve STRD süresiz imtiyazlı hisse programları sırasıyla 21 milyar, 4,2 milyar, 2,1 milyar ve 4,2 milyar dolarlık hedeflerle şirketin "42/42" planına ek olarak yürütülüyor. Bu plan, 2027'ye kadar hisse arzları ve dönüştürülebilir tahvillerle toplam 84 milyar dolarlık sermaye artırımını öngörüyor.

Saylor, alım öncesinde sosyal medya hesabından şirketin Bitcoin takip tablosunu paylaşarak "Unstoppable Orange" (Durdurulamaz Turuncu) mesajını vermişti. Ancak şirketin hisseleri yaz 2025 zirvelerinden önemli ölçüde gerilemiş durumda. Strategy'nin piyasa değerinin net varlık değerine oranını gösteren mNAV metriği şu anda 0,83 seviyesinde. Bu, şirketin piyasa değerinin elinde tuttuğu Bitcoin'in değerinden düşük olduğu anlamına geliyor.

Saylor geçen yıl yaptığı açıklamada, şirketin sermaye yapısının hisse senedi, dönüştürülebilir borç ve imtiyazlı enstrümanlar karışımı sayesinde Bitcoin'de dört ila beş yıl süren yüzde 90'lık bir düşüşe dayanabilecek şekilde tasarlandığını belirtmişti. Ancak böyle bir senaryoda hissedarların "zarar göreceğini" de kabul etmişti.

Kripto Para

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18:31
