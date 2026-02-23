Strategy 592 Bitcoin daha satın aldı - Son Dakika
23.02.2026 22:39
Michael Saylor liderliğindeki Strategy, 39,8 milyon dolarlık yeni alımla Bitcoin portföyünü artırmaya devam ederken, şirketin toplam pozisyonu yaklaşık 7,1 milyar dolar gerçekleşmemiş zararı yansıtıyor.

Bitcoin hazine şirketi Strategy, 17-22 Şubat tarihleri arasında tanesi ortalama 67.286 dolardan 592 BTC daha satın aldı. Şirketin pazartesi günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu 8-K dosyalamasına göre alımın toplam maliyeti yaklaşık 39,8 milyon dolar oldu. Alımlar, şirketin A Sınıfı adi hisse senetlerinin piyasa fiyatından satışından elde edilen gelirle finanse edildi.

Strategy'nin toplam Bitcoin varlığı 717.722 BTC'ye yükseldi. Bu miktar, Bitcoin'in 21 milyon adetlik sabit arzının yüzde 3,4'ünden fazlasına karşılık geliyor. Şirketin ortalama alım maliyeti BTC başına 76.020 dolar düzeyinde seyrederken, portföyün toplam maliyeti yaklaşık 54,6 milyar dolara ulaştı. Güncel piyasa fiyatlarıyla hesaplandığında bu pozisyon, yaklaşık 7,1 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zarar anlamına geliyor.

SAYLOR'DAN "KRİPTO KIŞI" YORUMU

Strategy'nin kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, yaptığı açıklamada kripto piyasasının önemli bir düşüş yaşadığını kabul etti ancak mevcut ortamı önceki döngülere kıyasla daha ılımlı olarak nitelendirdi. Saylor, "Bir kripto kışındayız ama bu çok daha ılıman bir kış ve önceki kışlardan daha kısa sürecek" dedi. Saylor, iyimserliğini bankacılık sektörünün Bitcoin'e dört yıl öncesine kıyasla daha güçlü destek vermesine ve devam eden sermaye girişlerine dayandırdı.

Saylor, hafta içinde X platformunda yaptığı bir paylaşımda ise "Sıfıra gitmeyecekse, bir milyona gidecek" ifadesini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

