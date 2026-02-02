Strategy, 75 milyon dolarlık Bitcoin alımıyla portföyünü genişletti

Strategy, 26 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında 855 Bitcoin'i ortalama 87.974 dolar fiyatla satın aldığını açıkladı. Şirketin Pazartesi günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu 8-K formuna göre alımın toplam değeri yaklaşık 75,3 milyon dolar oldu.

Şirketin kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı Michael Saylor'ın paylaştığı verilere göre Strategy, şu anda ortalama 76.052 dolar maliyetle satın alınmış toplam 713.502 BTC'ye sahip. Bu varlığın güncel değeri yaklaşık 56 milyar dolar, toplam maliyet ise komisyon ve giderler dahil 54,3 milyar dolar civarında.

ORTALAMA MALİYET TEHLİKE SINIRINDA

Bu rakam, Bitcoin'in 21 milyon adetlik toplam arzının yüzde 3,4'ünden fazlasına tekabül ediyor. Ancak devam eden fiyat düşüşleriyle birlikte şirketin kâğıt üzerindeki kazancı güncel fiyatlarla yalnızca 1,2 milyar dolara geriledi. Bitcoin'in Pazartesi günü bir ara 76.000 doların altına düşmesiyle Strategy'nin ortalama maliyeti, Ekim 2023'ten bu yana ilk kez kısa süreliğine gerçekleşmemiş zarara işaret etti.

Son alımlar, şirketin MSTR koduyla işlem gören A Grubu adi hisse satışlarından elde edilen gelirlerle finanse edildi. Strategy geçen hafta 673.527 MSTR hissesini yaklaşık 106,1 milyon dolara sattı. Şirketin açıklamasına göre bu program kapsamında hâlâ 8,06 milyar dolarlık hisse ihraç edilebilir durumda. Geçen hafta imtiyazlı hisse satışı yapılmadı.

NORVEÇLİ VARLIK FONU POZİSYONUNU ARTIRIYOR

Saylor, alım öncesinde sosyal medyadan "More Orange" (Daha Fazla Turuncu) paylaşımıyla olası satın alma sinyali vermişti. Şirket geçen Pazartesi de 2.932 BTC'yi ortalama 90.061 dolar fiyatla, yaklaşık 264 milyon dolara satın aldığını duyurmuştu.

Öte yandan Strategy hisseleri, Norveç varlık fonu NBIM'in dolaylı Bitcoin pozisyonu için tercih ettiği araç olmaya devam ediyor. K33 verilerine göre NBIM'in dolaylı BTC pozisyonunun yüzde 81'i Strategy hisselerinden geliyor ve bu, 7.801 BTC'ye denk düşüyor. Fon, Strategy'nin yaklaşık yüzde 1,16'sına sahip.

Bitcoin Treasuries verilerine göre 194 halka açık şirket bir tür Bitcoin birikim modeli benimsedi. Strategy'nin ardından gelen ilk 10'da MARA 53.250 BTC, Tether destekli Twenty One 43.514 BTC, Metaplanet 35.102 BTC, Adam Back ve Cantor Fitzgerald destekli Bitcoin Standard Treasury Company 30.021 BTC, Bullish 24.300 BTC, Riot Platforms 18.005 BTC, Coinbase 14.548 BTC, Hut 8 13.696 BTC ve Vivek Ramaswamy'nin Strive'ı 13.132 BTC ile yer alıyor.

HİSSELER ZİRVEDEN YÜZDE 67 GERİLEDİ

Ancak bu gruptaki pek çok şirketin hisse değeri, yaz 2025 zirvelerinden önemli ölçüde geriledi. Piyasa değerinin net varlık değerine oranı keskin şekilde daraldı ve Strategy bu süreçte yüzde 67 değer kaybetti. Şirketin mNAV'ı şu anda yaklaşık 0,81 seviyesinde, yani şirket elindeki Bitcoin'in değerinden daha düşük fiyatlanıyor.

Saylor geçen yıl yaptığı açıklamada, Strategy'nin sermaye yapısının öz sermaye, dönüştürülebilir borç ve imtiyazlı araçların kombinasyonu sayesinde dört ila beş yıl süren yüzde 90'lık bir Bitcoin düşüşüne dayanabilecek şekilde tasarlandığını belirtmişti. Ancak böyle bir senaryoda hissedarların yine de "zarar göreceğini" kabul etmişti.

Strategy hissesi geçen hafta yüzde 7 düşerek Cuma günü 149,71 dolardan kapandı. Aynı dönemde Bitcoin da yüzde 7 geriledi. MSTR, Pazartesi piyasa öncesi işlemlerde yüzde 8 düşüşte seyrediyor.