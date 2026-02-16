Strategy, Bitcoin 8.000 dolara düşse bile borçlarını karşılayabileceğini açıkladı

Halka açık şirketler arasında en fazla Bitcoin tutan Strategy, pazar günü X platformunda yaptığı paylaşımda "BTC fiyatı 8.000 dolara düşse bile borcumuzu tamamen karşılayacak yeterli varlığımız var" ifadesini kullandı. Şirket, 2020 yılında Bitcoin'i hazine varlığı olarak benimsemesinden bu yana toplam 714.644 BTC biriktirdi. Bu miktar, güncel fiyatlarla yaklaşık 49,3 milyar dolar değerinde.

Strategy, yıllar içinde Bitcoin alımlarını büyük ölçüde borçlanma yoluyla finanse etti. Tokyo borsasında işlem gören Metaplanet (3350) gibi şirketler de benzer bir strateji izliyor. Şirketin toplam borcu yaklaşık 6 milyar dolar, yani 86.956 BTC'ye denk geliyor. Bu rakam, elindeki Bitcoin varlıklarının sekizde birinden az.

BORÇ FİNANSMANI ENDİŞELERİ ARTIYOR

Borçla finanse edilen Bitcoin alımları boğa piyasasında yatırımcılar tarafından olumlu karşılansa da kripto paranın ekim ayındaki 126.000 doların üzerindeki zirvesinden yaklaşık 60.000 dolara kadar gerilemesiyle birlikte bu strateji sorgulanmaya başlandı. Strategy'nin borçlarını ödemek için Bitcoin varlıklarını satmak zorunda kalması halinde piyasada ciddi bir satış baskısı oluşabileceği ve fiyatları daha da aşağı çekebileceği endişesi dile getiriliyor.

Şirket, pazar günkü paylaşımında Bitcoin fiyatı 8.000 dolara düşse bile varlıklarının 6 milyar dolar değerinde olacağını ve bunun borcunu karşılamaya yeteceğini vurguladı. Ayrıca borçlarının tamamının aynı anda vadesi gelmediğini, ödeme tarihlerinin 2027 ile 2032 arasına yayıldığını belirtti. Endişeleri daha da azaltmak için Strategy, mevcut dönüştürülebilir tahvillerini öz sermayeye çevirmeyi ve yeni kıdemli borç ihraç etmekten kaçınmayı planladığını açıkladı. Dönüştürülebilir tahvil, hisse senedi fiyatı belirli bir eşiğin üzerine çıktığında borç verenlerin borcunu MSTR hissesine dönüştürebildiği bir finansman aracı.

ELEŞTİRMENLER İKNA OLMADI

Makro varlık yöneticisi Capitalists Exploits, 8.000 dolarlık Bitcoin fiyatının teknik olarak 6 milyar dolarlık net borcu karşılasa da şirketin Bitcoin stoku için toplam yaklaşık 54 milyar dolar, yani birim başına ortalama 76.000 dolar ödediğine dikkat çekti. Fiyatın 8.000 dolara düşmesi, bilançoda 48 milyar dolarlık bir kâğıt üstü zarara yol açar ki bu durum kredi verenler ve yatırımcılar açısından tablonun ciddi şekilde bozulması anlamına gelir.

Gözlemciye göre şirketin elindeki nakit, mevcut oranlarla yalnızca yaklaşık 2,5 yıllık borç ve temettü ödemesini karşılayabilir. Yazılım işinin yıllık geliri ise sadece 500 milyon dolar. Bu rakam, 8,2 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvil ile sürekli temettü ödemesi gerektiren 8 milyar dolarlık imtiyazlı hisse yükünü taşımak için oldukça yetersiz.

Gözlemci, X platformundaki paylaşımında Bitcoin'in 8.000 dolara düşmesi halinde yeniden finansman bulmanın son derece güç olacağını savundu. Geleneksel kredi verenlerin, birincil varlığı ciddi değer kaybetmiş, dönüştürme opsiyonları ekonomik olarak anlamsızlaşmış ve kredi metrikleri kötüleşmiş bir şirkete finansman sağlama olasılığının düşük olduğunu ifade etti. Yeni borç ihracının yatırımcıları çekmek için yüzde 15-20 veya daha yüksek getiri oranları gerektireceğini ya da stresli piyasa koşullarında tamamen başarısız olabileceğini ekledi.