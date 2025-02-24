Strategy Bitcoin alım sinyali verdi - Son Dakika
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Kripto Para

Strategy Bitcoin alım sinyali verdi

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Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin (BTC) yatırımcısı Strategy, 2 milyar dolarlık yeni dönüştürülebilir tahvil ihracını tamamladı. Şirketin Bitcoin varlıkları 46 milyar doları aşarken, BlackRock ve ABD eyalet emeklilik fonları Strategy'ye yatırım yapmayı sürdürüyor. Şirket yatırımlarında yüzde 47,7'lik kâr elde ederken, Bitcoin alımlarına devam edeceğini duyurdu.

24.02.2025 09:38
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Strategy eş kurucusu Michael Saylor, şirketin 21/21 planı kapsamında Bitcoin alımlarına devam edeceğini bildirdi. Kurumsal yatırım devleri Strategy'nin Bitcoin odaklı iş modeline güvenmeyi sürdürüyor. Şirket Şubat ayında 742 milyon dolarlık Bitcoin alımı gerçekleştirerek toplam Bitcoin varlıklarını 478.740'a yükseltti.

Strategy'den Bitcoin Alımları İçin 2 Milyar Dolarlık Kaynak

BlackRock, Strategy'deki payını yüzde 5'e çıkardı. Bu yatırım kararı, MicroStrategy'nin Strategy olarak yeniden markalaşmasının hemen ardından geldi. 11,6 trilyon dolarlık varlık yönetimi büyüklüğüne sahip BlackRock'ın bu hamlesi, kurumsal Bitcoin yatırımlarına olan güveni gösteriyor.

ABD'nin 12 eyaletinin emeklilik fonları Strategy hisselerini portföylerine dahil etti. California Eyaleti Öğretmen Emeklilik Fonu 83 milyon dolar, California Kamu Çalışanları Emeklilik Sistemi ise 76,7 milyon dolarlık Strategy hissesi bulunduruyor. Bu yatırımlar, kripto para piyasasının kurumsal kabulünü işaret ediyor.

Strategy'nin 20 Şubat'ta duyurduğu 2 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihracı, şirketin Bitcoin alımlarını finanse etmek için kullanılacak. Bu hamle, şirketin akıllı kaldıraç stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Strategy Bitcoin alım sinyali verdi

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