Strategy Bitcoin alımlarını hızlandırdı

Bitcoin öncüsünü Michael Saylor yönetimindeki Strategy, Bitcoin biriktirme stratejisini kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor. Şirket, son satın alımını 2,1 milyar dolarlık imtiyazlı hisse senedi arzından elde ettiği gelirlerle finanse etti. Bu hamle, kurumsal Bitcoin kabulünün artması ve benzer stratejilerin yaygınlaşması bağlamında önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Strategy'den 4.020 BTC'lik Dev Satın Alım

Amerikan yatırımcı Michael Saylor tarafından kurulan Strategy, ortalama Bitcoin başına 106.237 dolar fiyatla yaklaşık 427,1 milyon dolar karşılığında 4.020 Bitcoin satın aldı. Bu satın alımla Strategy toplam varlıklarını 580.250 BTC'ye çıkardı.

Şirketin Bitcoin yatırımları ücret ve giderler dahil olmak üzere ortalama Bitcoin başına 69.979 dolar fiyatla yaklaşık 40,61 milyar dolar maliyete ulaştı. Strategy 22,7 milyar dolar potansiyel gelire sahip olduğunu iddia ediyor ve Bitcoin'in toplam 21 milyon arzının yaklaşık yüzde 3'ünü kontrol ediyor.

Strategy en son satın almaları A sınıfı adi hisse senedi MSTR, sürekli grev imtiyazlı hisse senedi STRK ve Seri A sürekli çatışma imtiyazlı hisse senedi STRF satışından elde edilen gelirlerle finanse etti. 19 Mayıs ile 23 Mayıs arasında Strategy 847.000 MSTR hissesini 348,7 milyon dolar net gelir karşılığında sattı.

Hafta sonu boyunca Saylor, Strategy'nin BTC satın alma takipçisinde bir güncellemeyle başka bir Bitcoin satın alma duyurusuna işaret etti. Saylor "Ben sadece kaybetmeyi göze alamayacağım parayla Bitcoin satın alırım" paylaşımında bulundu.

Bernstein analistleri, Strategy'nin yaklaşımını benimseyen kuruluşların önümüzdeki beş yılda Bitcoin piyasa değerine 330 milyar dolar katkı sağlayabileceğini öngörüyor. Tether destekli Twenty One, KURL, Metaplanet ve Semler Scientific gibi şirketler Bitcoin biriktirme yarışına katıldı.