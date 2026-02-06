Strategy, Bitcoin düşüşüyle 12,6 milyar dolarlık zarar açıkladı

Strategy, açıkladığı dördüncü çeyrek bilançosunda devasa bir zarar raporladı. Bitcoin (BTC) fiyatındaki sert geri çekilme, şirketin bilançosundaki değerin onlarca milyar dolar erimesine yol açtı. Faaliyet zararının neredeyse tamamı, Bitcoin varlıklarındaki gerçekleşmemiş kayıplardan kaynaklandı. Adi hissedarlara atfedilen net zarar 12,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir yıl önceki yaklaşık 671 milyon dolarlık zararla kıyaslandığında dramatik bir tablo ortaya koyuyor.

BITCOIN'DE TARİHİ GERİ ÇEKİLME

Sonuçlar, Bitcoin'in tarihinin en sert gün içi düşüşlerinden birinin yaşandığı bir dönemde geldi. BTC, gün açılışında yaklaşık 73.100 dolar seviyesindeyken gün içinde 62.400 dolara kadar geriledi ve yaklaşık yüzde 15'lik bir kayıp yaşadı.

Strategy'nin NASDAQ'ta işlem gören hisseleri (MSTR) günü yaklaşık 120 dolardan açtı ve 107 dolar civarında kapattı. Mesai sonrası işlemlerde ise 102 dolara kadar geriledi. Hisse, bir yıl önceki seviyelerden yüzde 70'in üzerinde değer kaybetmiş durumda. Yatırımcıların bir dönem şirketin Bitcoin birikim stratejisine atfettiği primin büyük bölümü eridi.

Messari'den bir araştırmacı, Strategy'nin dördüncü çeyrek zararının yaklaşık 17,4 milyar dolara ulaşacağını daha önce tahmin etmişti. Bu rakam, şirketin açıkladığı sonuçlarla büyük ölçüde örtüştü ve çeyreği, 2008 finansal krizi sırasında AIG, Fannie Mae ve Freddie Mac gibi şirketlerin kaydettiği zararlarla aynı kategoriye taşıdı. Aynı araştırmacı, Bitcoin'in Şubat başına kadar süren zayıf seyrinin yaklaşık 14 milyar dolar daha gerçekleşmemiş zarara yol açtığını ve yıl sonundan bu yana toplam piyasa değeri kayıplarının 31 milyar dolara yaklaştığını belirtti.

ŞİRKETİN BITCOIN POZİSYONU

Strategy, açık ara en büyük kurumsal Bitcoin sahibi olmaya devam ediyor. Şirket, Şubat başı itibarıyla bilançosunda 713.502 BTC bulundurduğunu raporladı. Pozisyonun büyük bölümü, Bitcoin'in 2024 sonundaki rallisi sırasında, fiyatın kısa süreliğine 126.000 doların üzerine çıktığı dönemde alınmıştı.

Şirketin ortalama Bitcoin alım maliyeti yaklaşık 76.000 dolar seviyesinde bulunuyor. Yaşanan geri çekilme, firmanın pozisyonunu büyük bir kağıt üstü kardan 9,2 milyar doları aşan gerçekleşmemiş zarara çevirdi. Sadece dört ay önce, Bitcoin rekor seviyelere yakın işlem görürken şirket 31 milyar doların üzerinde gerçekleşmemiş karda oturuyordu.

Tüm bu dalgalanmaya rağmen Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, detaylı bir yorum yapmaktan kaçındı ve X platformunda, "HODL." mesajını paylaştı.