Strategy Bitcoin yatırımlarını 555.450 BTC seviyesine taşıdı - Son Dakika
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Strategy Bitcoin yatırımlarını 555.450 BTC seviyesine taşıdı

Strategy Bitcoin yatırımlarını 555.450 BTC seviyesine taşıdı

Strategy, geçtiğimiz hafta hisse senedi satışlarından elde ettiği 180 milyon dolar ile 1.895 Bitcoin daha satın aldı. Bitcoin başına ortalama 95.167 dolar ödeyen şirket, toplam varlıklarını 555.450 Bitcoin'e çıkardı. Şirket, toplam Bitcoin arzının yüzde 2,6'sından fazlasına sahip olurken, mevcut piyasa fiyatlarıyla kağıt üzerinde 14,2 milyar dolarlık kazanç elde ediyor.

05.05.2025 15:55
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Kripto para piyasasının en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı Strategy, agresif alım stratejisini sürdürmeye devam ediyor. Michael Saylor liderliğindeki şirket SEC'e sunulan bildirimle, 28 Nisan ile 4 Mayıs arasında gerçekleştirdiği Bitcoin alımlarını açıkladı.

Strategy Bitcoin Varlıklarıyla Piyasada Hakimiyetini Artırıyor

Strategy'nin son Bitcoin alımları, şirketin "21/21 Planı" kapsamında devam eden hisse senedi satış programlarından elde edilen gelirlerle finanse edildi. Şirket, hafta boyunca 353.825 adet adi hisse senedini (MSTR) ve 575.392 adet imtiyazlı hisse senedini (STRK) satarak, Bitcoin alımını finanse etmek için toplam 180,3 milyon dolar elde etti.

Sırasıyla Ekim 2024 ve Mart 2025'te başlatılan MSTR ve STRK hisse senedi satış programları, Strategy'nin Bitcoin alımları için 42 milyar dolar sermaye hedefleyen 21/21 Planı'nın bir parçası. 4 Mayıs itibarıyla, MSTR programı sona ermiş ve kapatılmış durumda, STRK kapasitesinden ise 20,87 milyar dolar kullanılabilir durumda.

21/21 Planı'nın MSTR kapasitesi artık kullanılmış olduğu için Strategy yakın zamanda, 2027 yılına kadar gelecekteki Bitcoin alımlarını finanse etmek için başka bir 42 milyar dolar toplamayı hedefleyen 42/42 Planı'nı açıkladı. Şirket ayrıca her iki sermaye planından da ayrı olan ve Bitcoin alımlarını finanse etmek için de kullanılan STRK ve STRF sürekli imtiyazlı hisse senetleri ihraç ediyor.

Son alımla birlikte Strategy toplamda 38,08 milyar dolar karşılığında edinilen ve mevcut fiyatlarla yaklaşık 52,2 milyar dolar değerinde olan 555.450 Bitcoin'e sahip. Bu, Bitcoin'in toplam arzının yüzde 2,6'sından fazlasına karşılık geliyor ve kağıt üzerinde yaklaşık 14,2 milyar dolarlık getiriye işaret ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Michael Saylor, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Strategy Bitcoin yatırımlarını 555.450 BTC seviyesine taşıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Strategy Bitcoin yatırımlarını 555.450 BTC seviyesine taşıdı - Son Dakika
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