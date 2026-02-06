Strategy CEO'su Bitcoin için en kötü senaryosunu paylaştı

Strategy'nin dördüncü çeyrek mali sonuçları toplantısında konuşan Le, en kötü senaryoyu, "Bitcoin fiyatında yüzde 90'lık bir düşüş yaşanırsa ve fiyat 8.000 dolara gerilerse, Bitcoin rezervimiz net borcumuza eşitlenir. O noktada dönüştürülebilir tahvillerimizi Bitcoin rezervimizle ödeyemeyiz. Yeniden yapılandırma, ek hisse ihracı veya ek borçlanma gibi seçeneklere başvururuz." sözleriyle özetledi.

12,6 MİLYAR DOLARLIK NET ZARAR

Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi olan Strategy, dördüncü çeyrekte 12,6 milyar dolar net zarar raporladı. Zararın büyük bölümü, BTC fiyatının şirketin ortalama alım maliyetinin altına düşmesiyle oluşan gerçekleşmemiş kayıplardan kaynaklandı.

Strategy CFO'su Andrew Kang, sonuçları değerlendirirken "Bu rakamlar, çeyrek sonu itibarıyla Bitcoin'in piyasa değerindeki düşüşün piyasa fiyatıyla değerleme muhasebesine yansımasından kaynaklanıyor." dedi. Kang, şirketin uzun vadeli yaklaşımını vurgulayarak "Volatil bir ortamda bile uygulamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor da benzer bir mesaj verdi. Saylor, "Çeyrekten çeyreğe bu tür hareketler sert olabiliyor, tedirgin edici de olabiliyor. Ancak stratejimizin uzun vadeye yönelik inşa edildiğini vurgulamak önemli. Bugün gördüğümüz gibi aşırı koşullar dahil kısa vadeli fiyat dalgalanmalarına dayanacak şekilde tasarlandı." dedi.