Strategy dev sermaye artırımına hazırlanıyor - Son Dakika
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Kripto Para

Strategy dev sermaye artırımına hazırlanıyor

Strategy dev sermaye artırımına hazırlanıyor

MicroStrategy'nin Strategy'ye dönüşümü, şirketin kurumsal Bitcoin stratejisinde yeni bir sayfa açıyor. FASB'nin yeni muhasebe kurallarıyla birlikte 12,75 milyar dolarlık bilanço artışı öngören şirket, 471.107 BTC'lik portföyüyle kripto para piyasasındaki konumunu güçlendiriyor.

06.02.2025 17:32
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Araştırma ve aracılık firması Bernstein analistlerine göre MicroStrategy'den Strategy'ye dönüşen şirketin bilançosuna önemli bir katkı geliyor. Ocak 2025'ten itibaren Finansal Muhasebe Standartları Kurulu'nun (FASB) yeni gerçeğe uygun değer muhasebe kurallarını hayata geçirecek olan şirket, Bitcoin pozisyonundaki gerçekleşmemiş kazançları ilk kez tanıyabilecek.

Strategy Bitcoin Varlıklarıyla Bilançosunu Üçe Katlayacak

Strategy, 2024'ün dördüncü çeyreğinde 670,8 milyon dolar net zarar açıkladı. Şirketin operasyonel giderleri yıllık bazda yüzde 693 artışla 1,1 milyar dolara yükseldi. Bu rakam, Bitcoin varlıklarıyla ilgili 1 milyar doların üzerinde değer düşüklüğü zararını içeriyor.

Şirketin stratejisi yalnızca isim değişikliğiyle sınırlı değil. Yeni logo, Bitcoin stratejisini temsil eden stilize edilmiş "?" sembolünü içeriyor. Markanın ana rengi artık enerjiyi, zekayı ve Bitcoin'i temsil eden turuncu olarak belirlendi.

Strategy'nin "21/21" planı, 2025-2027 döneminde 21 milyar dolar öz sermaye ve 21 milyar dolar borç hedefliyor. Şirket son üç ayda 16,7 milyar dolar öz sermaye, 3 milyar dolar dönüştürülebilir tahvil ve 600 milyon dolar imtiyazlı hisse olmak üzere toplamda 20 milyar dolarlık sermaye topladı.

Bernstein analistleri, Strategy'nin uzun vadede yüzde 20 ile 30 arasında bir kaldıraç oranını hedeflediğini belirtiyor. Şirketin mevcut kaldıraç oranı, 2028'e kadar vadesi olmayan 6,2 milyar dolarlık dönüştürülebilir borcu nedeniyle yaklaşık yüzde 15 seviyesinde bulunuyor.

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Son Dakika Kripto Para Strategy dev sermaye artırımına hazırlanıyor - Son Dakika

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