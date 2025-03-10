Strategy kurucusundan ABD hükümetine büyük Bitcoin teklifi - Son Dakika
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Kripto Para

Strategy kurucusundan ABD hükümetine büyük Bitcoin teklifi

Strategy kurucusundan ABD hükümetine büyük Bitcoin teklifi

Michael Saylor, ABD hükümetine Bitcoin'in toplam arzının yüzde 25'ine kadar satın almasını önerdi. Trump'ın Beyaz Saray Kripto Zirvesi'nde sunulan planda, hükümetin 2035'e kadar programlı alımlarla 5,25 milyon BTC edinmesi ve "asla satmaması" stratejisi vurgulandı. Bu cesur öneri, ABD Hazinesi için 2045 yılına kadar 16-81 trilyon dolar potansiyel gelir vaat ediyor.

10.03.2025 09:43  Güncelleme: 09:48
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Strategy kurucusu Michael Saylor, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin dijital ekonomideki hakimiyetini pekiştirmek için radikal bir öneri sundu. Beyaz Saray Kripto Zirvesi'nde Donald Trump ve hükümet yetkililerine sunduğu "21. Yüzyıl Küresel Ekonomisine Hâkim Olmak için Dijital Varlık Stratejisi" başlıklı belgede, ABD'nin Bitcoin (BTC) arzının yüzde 25'ine kadar satın alması gerektiğini vurguladı.

Saylor ABD Hükümetine Yüzde 25 Hedefini Gösterdi

Saylor'ın önerdiği stratejik planda, ABD hükümetinin 2025 ve 2035 yılları arasında günlük programlı alımlar yaparak, Bitcoin ağının yüzde 5-25'ini ulus adına güvende tutması hedefleniyor. Bu dönem, tüm BTC'nin yüzde 99'unun piyasaya sürüleceği zaman dilimine denk geliyor.

Kripto milyarderi, hükümete "Bitcoin'inizi asla satmayın" politikasını benimsemesini tavsiye etti. Saylor'ın öngörüsüne göre 2045 yılına kadar Stratejik Bitcoin Rezervi yıllık 10 trilyon dolardan fazla gelir sağlayabilir ve Amerikalılar için "sürekli bir refah kaynağı" olarak hizmet edebilir.

Ayrıca bu rezervin 2045 yılına kadar ABD Hazinesi için 16 trilyon dolar ile 81 trilyon dolar arasında gelir sağlayacağını ve potansiyel olarak ulusal borcu hafifletebileceğini belirtti.

Trump, zirveden önce bir "Stratejik Bitcoin Rezervi" ve suç davalarında ele geçirilen kripto para birimiyle başlangıçta finanse edilecek bir "Dijital Varlık Stoğu" oluşturan bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Kararname, hemen daha fazla Bitcoin satın almak için acil bir plan içermese de Hazine ve Ticaret bakanlarının vergi mükellefleri için ek maliyetler olmadan, daha fazla Bitcoin edinmek için "bütçe açısından nötr stratejiler" geliştireceğini belirtti.

Saylor'ın teklifi, Wyoming Senatörü Cynthia Lummis'in Temmuz 2024'te sunduğu ve arzın yüzde 5'i olan 1 milyon BTC edinmeyi öneren Bitcoin Yasası'nın çok ötesine geçiyor.

Saylor kendi Bitcoin yatırımlarını artırmaya devam ediyor. Strategy, 24 Şubat'ta 2 milyar dolar değerinde ek Bitcoin satın aldı. Bu alım, şirketin toplam varlıklarını yaklaşık 500.000 BTC'ye çıkardı. Şirket, bu satın alma öncesinde Bitcoin almak için 2 milyar dolarlık başka bir kıdemli dönüştürülebilir tahvil teklifini de artırmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Michael Saylor, Donald Trump, Beyaz Saray, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Strategy kurucusundan ABD hükümetine büyük Bitcoin teklifi - Son Dakika

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